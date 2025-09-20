Bono social en 2025: mitos y verdades, cómo solicitarlo y qué debes tener en cuenta para no perderlo

Se trata de una ayuda enfocada a hogares vulnerables

Métodos poco conocidos para recuperar el IVA de tus compras como consumidor habitual

Compartir







El ahorro en pleno 2025 es una tarea complicada. Una de las claves para conseguirlo, y así aliviar el golpe de la factura eléctrica es entender el bono social eléctrico. Se trata de una ayuda enfocada a hogares vulnerables que ofrece descuentos importantes, aunque en vías de reducción progresiva. Pero existen mitos que generan confusión, y condiciones que conviene tener presentes para no perder el derecho.

Sin ir más lejos, un error común es creer que renunciar al bono equivale a perder suministros esenciales. En realidad, los consumidores vulnerables, severos o en riesgo de exclusión social tienen garantizado el suministro de electricidad, gas y agua hasta el 31 de diciembre de 2025, según recoge el Real Decreto‑ley 1/2025.

PUEDE INTERESARTE Cómo aprovechar los descuentos y ayudas estatales para la factura energética en 2025

Otra falsa creencia es que los beneficios son inestables. Pero ni la renovación requiere ningún trámite adicional, pues es automática si se mantienen las condiciones socioeconómicas que dieron origen al derecho.

Quiénes pueden solicitarlo

Para acceder al bono, es imprescindible que el hogar tenga contratada la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y una potencia eléctrica contratada igual o inferior a 10 kW.

PUEDE INTERESARTE Planificación financiera para padres separados: cómo organizar gastos compartidos sin conflictos

Existen tres perfiles contemplados:

Consumidor vulnerable : unidad de convivencia con renta anual igual o inferior a 1,5 veces el IPREM (que en 14 pagas es 12 600 €), con incrementos por cada adulto adicional (0,3 veces) y menor (0,5), o que cumpla condiciones como familia numerosa, pensionista con prestación mínima o perceptora del Ingreso Mínimo Vital.

: unidad de convivencia con renta anual igual o inferior a 1,5 veces el IPREM (que en 14 pagas es 12 600 €), con incrementos por cada adulto adicional (0,3 veces) y menor (0,5), o que cumpla condiciones como familia numerosa, pensionista con prestación mínima o perceptora del Ingreso Mínimo Vital. Consumidor vulnerable severo : presenta una renta anual inferior o igual al 50 % de los umbrales anteriores, o situaciones especiales con renta limitada (ej. hasta 6 300 € para un adulto solo).

: presenta una renta anual inferior o igual al 50 % de los umbrales anteriores, o situaciones especiales con renta limitada (ej. hasta 6 300 € para un adulto solo). Consumidor en riesgo de exclusión social: además de los requisitos anteriores, debe ser atendido por servicios sociales que cubran al menos el 50 % de su factura. Este grupo no paga la factura eléctrica y está protegido frente a cortes por impago.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Descuentos en descenso… pero aún relevantes

Los descuentos que este mecanismo ofrece están previsto que se reduzcan durante 2025. De esta manera, paraara consumidores vulnerables:

50 % de descuento hasta el 30 de junio,

42,5 % hasta el 30 de junio,

35 % a partir del 1 de julio, con carácter indefinido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para vulnerables severos:

65 % hasta el 30 de junio,

57,5 % hasta el 30 de junio,

50 % desde el 1 de julio, también indefinido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El impacto es considerable ya que esta reducción progresiva afectará a cerca de 1,8 millones de hogares.

Cómo solicitarlo: lo esencial a cubrir

Solamente hay que contactar con la comercializadora eléctrica (dentro del mercado regulado) y completar su formulario específico, aportando la siguiente documentación: DNI de los miembros de la unidad de convivencia, certificado de empadronamiento, CUPS, justificantes de renta, y certificados de situación especial (family numerosa, discapacidad, ingreso mínimo vital, etc.). La renovación es automática si se mantienen los requisitos; no es necesario renovar cada año. El Gobierno de España ha recopilado los datos de contacto y la forma de hacerlo con las distintas comercializadoras, para facilitar un poco la tarea.

Junto al bono social eléctrico existe un complemento muy poco conocido pero igualmente útil: el bono social térmico, que aporta entre 40 y 124€ anuales para mitigar el coste de calefacción, agua caliente o cocina. Es automático para quienes ya tienen el bono eléctrico, sin trámites adicionales.