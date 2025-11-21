Mercadona anuncia cambios provisionales en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar: "Es puntual"

Mercadona ajusta su oferta de huevos libres de jaula por el brote de gripe aviar que se registra en nuestro país

Mercadona ofrece a sus clientes huevos procedentes de gallinas criadas fuera de jaulas, ya sea en gallineros en libertad o en sistemas camperos. Actualmente, el 65% de los huevos frescos que comercializa proviene de gallinas libres de jaula; algo que "se ha visto temporalmente alterado debido a la actual situación sanitaria por la gripe aviar". Esta medida se debe al confinamiento de las aves impuesto para proteger la salud animal, explican fuentes de la cadena presidida por Juan Roig.

"La situación es puntual y retomaremos los niveles habituales tan pronto como sea posible", ha explicado la compañía, que lleva años transformando su red de proveedores para alcanzar el objetivo de que el 100% de los huevos provenga de gallinas libres de jaula, un proceso en el que ya se han invertido más de 200 millones de euros y que se prevé alcance más de 400 millones cuando se complete en su totalidad.

Entre los avances realizados destacan la ampliación y creación de nuevas granjas de crianza libre de jaula por parte de Huevos Guillén -como las ubicadas en Utiel (Valencia) con 250.000 gallinas; Gáldar (Gran Canaria) con 100.000; y las de Bullas (Murcia) y Abárzuza (Navarra), que suman 150.000-, así como otros proveedores como Avícola Barco, con 320.000 gallinas sueltas en gallineros. Otro hito importante es "la modificación de sistemas combinados a sistemas 100% libres de jaulas que están llevando a cabo todos nuestros proveedores".

Todos los proveedores de carne fresca nacional, huevos y leche deben estar certificados en Bienestar Animal

Además, todos los proveedores de carne fresca nacional, huevos y leche deben estar certificados en Bienestar Animal por estándares reconocidos a nivel internacional y cumplir los requisitos de validez establecidos por Mercadona.

"Que los animales no pasen ni hambre ni sed, teniendo siempre acceso a agua potable y a una dieta adecuada para su buena salud y fortaleza. Que siempre se encuentren en un ambiente adecuado y en un alojamiento cómodo, con zonas de descanso y refugios, con sombras y con una buena calidad del aire", reza el propósito del compromiso con el bienestar animal de Mercadona.