La avalancha de devoluciones es algo que puede llegar a colapsar los establecimientos, que afrontan durante estos meses muchos cambios debido a los regalos navideños

La Asociación Española de Consumidores ha mencionado algunos consejos que seguir durante la temporada de rebajas

Después de las fiestas de Navidad y la cantidad de regalos que se hacen durante esta temporada del año, llegan a los comercios una avalancha de devoluciones, algo que puede llegar a colapsar los establecimientos que se ven abrumados antes, durante y después de estas fechas.

Las estadísticas señalan que en torno a un 50% de las compras realizadas tienden a devolverse por diferentes motivos: cambios de talla, por no cumplir las expectativas, por cuestiones estéticas, etc. Es por esto que la Asociación Española de Consumidores ofrece diferentes recomendaciones para llevar este proceso de la manera más práctica y sencilla posible.

Algunos establecimientos no aceptan devoluciones

Respecto a estos cambios y devoluciones hay que señalar que la legislación aplicable en materia de Consumo, con carácter general, no obliga a los establecimientos comerciales a aceptar el cambio o devolución de un producto, salvo que estemos hablando de compras fuera de establecimiento mercantil, es decir, por comercio electrónico, que esté defectuoso o que esta opción esté contemplada en su política comercial.

Es decir que, a través de la publicidad con carácter vinculante el establecimiento, este establezca las condiciones de esas devoluciones o cambios.

Desde la Asociación Española de Consumidores, se aportan los siguientes consejos:

1. Antes de comprar un producto es imprescindible saber la política de cambios y devoluciones del establecimiento.

2. Se debe conocer si se acepta la devolución del producto por el dinero pagado, o bien en vales o bonos. En el caso de que se de un vale, se debe conocer claramente las condiciones del mismo.

3. Si hay algún plazo para proceder al cambio o devolución.

4. Si el producto debe devolverse sin haber sido abierto.

5. Hay determinadas circunstancias en las que sí procede el cambio de los productos. Para ello debemos tener el ticket o la factura de compra. Así, por ejemplo, en las compras realizadas a distancia (por ejemplo, a través de internet o teléfono), la persona consumidora tiene el derecho de desistimiento durante 14 días naturales (sin alegar motivo alguno, ni penalización) o en el caso de que existan problemas se debe pedir la Hoja de Reclamaciones.

Recomendaciones frente a las rebajas

El día en el que empiezan las rebajas para la mayoría de establecimientos comerciales, la asociación señala un catálogo de recomendaciones básicas para el consumidor:

1. Los derechos del consumidor no tienen rebaja.

2. Hay que comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año.

3. Los productos de temporada son los únicos que se pueden ofertar como rebajados.

4. En la etiqueta deben constar el precio antiguo y el rebajado.

5. Las formas de pago serán las mismas que en cualquier otro período.

6. El ticket de compra es imprescindible para realizar una devolución o reclamación, además los comercios se encuentran obligados por ley a facilitarlo siempre.

7. Los productos rebajados deben estar claramente identificados y separados de los que no estén rebajados, para evitar confusiones a los clientes.

8. Los elementos con taras, desfasados o con deterioros deberán identificarse como saldos. No son rebajas

9. Hay que prestar especial atención al régimen de cambios o devoluciones que establezca el comercio.

10. El consumidor tiene el derecho de pedir la hoja de reclamaciones si no está conforme. Los comerciantes se encuentran obligados por ley a facilitarla, en caso contrario se podrá denunciar al establecimiento ante las autoridades competentes.