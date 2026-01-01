Iván Sevilla 01 ENE 2026 - 19:30h.

La Real Academia de Bellas Artes impulsa la iniciativa con la recogida ya de más de 650 firmas a favor

"Es una oportunidad única para rendir homenaje a su contribución cultural", creen acerca del compositor gaditano

CádizLa estación de trenes de Cádiz luce sin un nombre oficial asignado, pero esto puede cambiar. Hay una propuesta para que se llame Manuel de Falla, pues se ha lanzado una iniciativa que busca "rendir homenaje" al músico.

Desde la Real Academia Provincial de Bellas Artes han impulsado una recogida de firmas para obtener el mayor número posible de apoyos que ayuden a conseguir el nombramiento del compositor, 'resucitado' recientemente con IA.

En la plataforma Change.org, más de 650 personas ya se han sumado a la campaña a favor de que Manuel de Falla dé nombre al espacio que tiene Adif en la Plaza de Sevilla de la 'Tacita de Plata'.

Según se puede leer en el texto publicado en esa petición lanzada este mes de diciembre, "en 2026 se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de uno de los compositores más emblemáticos de España".

Con el objetivo de "conocer más su vida y obra"

El gaditano fue "un referente cultural a nivel mundial" incluso y "dejó una huella imborrable en la música clásica". "Su legado continúa inspirando a generaciones de artistas" en la actualidad, aseguran.

Por todo ello, ven en la estación de trenes "una oportunidad única" para que se siga recordando "la contribución" de Manuel de Falla al mundo, manteniendo "viva su memoria en un lugar tan significativo".

En el sentido de que es un "punto de encuentro de miles de personas cada día", desde la Real Academia de Bellas Artes consideran que ver su nombre en la entrada permitiría aumentar "el interés por conocer más sobre su vida y obra".

"Este cambio promoverá además la identidad gaditana, poniendo en valor a uno de sus hijos ilustres", añaden. El reconocimiento del músico ahí, que se sumaría al del Gran Teatro Falla en la que fue su ciudad, "celebra su importancia histórica".

Manuel de Falla, homenajeado en noviembre en Cádiz

La propuesta se dirige al Ayuntamiento de Cádiz y a Adif, la entidad que gestiona las infraestructuras ferroviarias en nuestro país. "¡Firma y comparte para hacer realidad este homenaje!", piden en Change.org.

Precisamente, el Gobierno municipal organizó en noviembre de este 2025 varias actividades culturales en honor a Manuel de Falla, coincidiendo con el día en el que nació, el 23 de noviembre.

Entre ellas, se instaló una muestra expositiva en el Gran Teatro titulada 'Cádiz en Manuel de Falla. Una vida atlántica'. También hubo una pequeña actuación en su casa natal, con trompetistas del Real Conservatorio de Música.

Pero el evento más importante fue el concierto de 50 minutos en la Plaza de la Mina, a cargo de alumnos de la Escuela San Felipe Neri. Interpretaron obras del propio compositor.

"Todo lo que pueda ser mejorado no está terminado"

Este fue el lema de vida del gaditano: "Todo lo que pueda ser mejorado no está terminado". Así lo recoge la fundación que lleva su nombre y que recuerda todo lo que hizo durante su trayectoria profesional.

Teniendo siempre en mente ese principio de la exigencia, Falla empezó a estudiar piano sin todavía tener 10 años. De la mano de Eloísa Galluzzo, con que aprendió el citado instrumento, conectó con la religión.

Aunque "se sintió escritor antes que músico", señala la fundación, cuando ya era adolescente, poco antes de ser mayor de edad, encontró su definitiva vocación.

Estrenó sus primeras obras compuestas entre 1897 y 1899 en su ciudad natal, Cádiz, concretamente en el salón de música de la casa familiar de Salvador Viniegra (un impulsor de la vida musical gaditana).

Al mismo tiempo, era alumno del Conservatorio de Música de Madrid, lugar en el que realizó sus estudios con José Tragó como maestro pianista. Del centro salió ganando el primer premio.