Tener dos pagadores: guía para que te salga rentable en la declaración y cómo calcular la retención correcta

Una situación que puede provocar una sorpresa desagradable al hacer la declaración de la Renta

¿Puedo tener dos pagadores estando de baja?

Compartir







Cambiar de trabajo a mitad de año, recibir una prestación por desempleo o compaginar un empleo a tiempo parcial con otro contrato son situaciones cada vez más frecuentes. Pero lo que muchos no saben es que tener dos pagadores durante el mismo ejercicio fiscal puede provocar una sorpresa desagradable al hacer la declaración de la Renta: que “salga a pagar”.

Este fenómeno no significa que Hacienda te penalice por tener dos fuentes de ingresos. Lo que ocurre es que, si no se ajustan bien las retenciones de IRPF de cada pagador, el resultado final puede ser tener que hacer un pago inesperado que se habría evitado con una planificación previa. Por eso, es importante saber por qué sucede, cómo anticiparte y qué puedes hacer para evitar sobresaltos en 2026.

¿Por qué tener dos pagadores puede cambiar tu declaración?

La clave está en el umbral que establece la Agencia Tributaria para estar obligado a declarar. Si has tenido un solo pagador y tus ingresos anuales no superan los 22.000€, puedes estar exento de presentar declaración. Pero si has tenido dos o más pagadores y el segundo y siguientes te han pagado más de 1.500€ en total, ese umbral se reduce a 15.876€ anuales (así fue para el ejercicio 2024, declarado en 2025). Es decir: aunque tus ingresos totales no hayan superado los 22.000€, el hecho de que más de 1.500€ provengan de un segundo pagador te obliga a declarar.

Además, el verdadero problema suele surgir por cómo actúan los pagadores con las retenciones de IRPF. Y es que, cada uno calcula la retención según el salario que te paga, sin tener en cuenta que hay otro pagador. Esto puede provocar que las retenciones totales aplicadas a lo largo del año sean insuficientes para cubrir lo que correspondería pagar si todo ese dinero lo hubiera abonado un solo empleador. En definitiva, por tener dos pagadores no pagas más IRPF, pero sí puede que te hayan retenido menos de lo que corresponde, y eso se regulariza en la declaración.

PUEDE INTERESARTE Pluriempleado o pluriactividad: principales diferencias y cómo afectan a la Declaración de la Renta 2025

¿Cómo calcular la retención correcta si tienes dos pagadores?

No existe una fórmula universal, pero sí una estrategia clara: sumar tus ingresos anuales estimados de todos los pagadores y calcular cuál sería tu retención total aproximada según los tramos de IRPF. Luego, compararlo con lo que realmente te están reteniendo cada mes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por ejemplo, si trabajas en dos empresas y cobras 18.000€ de una y 8.000€ de otra, el total anual es de 26.000€. La retención por separado puede ser baja en ambas, especialmente en el caso de que cada una crea que son tu único pagador. Pero cuando Hacienda sume tus ingresos en la declaración, aplicará un tipo efectivo más alto que el retenido, y ahí llegará el ajuste, que te obligará a pagar la diferencia. Cada empresa retiene pensando que solo le pagas a ella, lo que lleva a una infraretención sistemática si no se corrige.

La solución es sencilla pero poco conocida, y pasa por pedir a tu segundo pagador (o incluso al principal) que te aplique una retención voluntariamente más alta, para compensar ese desajuste. Esto se solicita por escrito y se activa desde la nómina siguiente. También puedes usar herramientas de cálculo como el simulador de retenciones de la Agencia Tributaria, que permite introducir datos de varios pagadores para prever tu situación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cómo evitar sustos en la Renta

Suma todos tus ingresos previstos para el año y no te fíes solo de lo que aparece en tu nómina actual.

todos tus ingresos previstos para el año y no te fíes solo de lo que aparece en tu nómina actual. Consulta si estarás obligado a declarar, especialmente si superas los 1.500 € de ingresos por un segundo pagador.

si estarás obligado a declarar, especialmente si superas los 1.500 € de ingresos por un segundo pagador. Solicita una retención adicional a quien consideres conveniente para evitar pagar de golpe en la declaración.

una retención adicional a quien consideres conveniente para evitar pagar de golpe en la declaración. Haz una simulación de tu IRPF antes de que acabe el año fiscal. Puede ayudarte a ajustar retenciones en los últimos meses.

de tu IRPF antes de que acabe el año fiscal. Puede ayudarte a ajustar retenciones en los últimos meses. Guarda los certificados de retenciones de cada empresa. Son fundamentales para hacer correctamente la declaración.

El error nunca va a estar en el hecho de tener dos trabajos, una baja con prestación o un ingreso extra: el error está en no anticiparse. Lo que Hacienda hace al final del ejercicio no es penalizarte, sino ajustar lo que realmente debías pagar según tu renta total. Si no lo has adelantado mes a mes con las retenciones adecuadas, te tocará cubrir esa diferencia. Pero con una simple previsión, y tal vez una petición de retención voluntaria al segundo pagador, puedes neutralizar el riesgo. En lugar de temer la Renta por haber tenido dos empleadores, puedes tenerla controlada… y hasta con resultado favorable.