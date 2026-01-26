Qué es el método 'bola de nieve' para pagar deudas y cómo funciona

El método bola de nieve sugiere empezar a pagar primero la deuda que tenga el importe más bajo

Qué hacer primero: pagar deudas o empezar a ahorrar, según los expertos en finanzas personales

El método “bola de nieve” es, ante todo, una estrategia de comportamiento financiero, ya que no empieza por la deuda con mayor interés, sino por la más pequeña, con el objetivo de generar avances rápidos que refuercen la motivación y faciliten la constancia. Es decir, el método bola de nieve consiste en agrupar todas las deudas y empezar a pagar primero la que tenga el importe más bajo, solo una vez cancelada, pasar a la siguiente más pequeña, acumulando el esfuerzo de pago.

Al ir eliminando paulatinamente las deudas en función de su tamaño, la cantidad destinada a cada nuevo pago crece, igual que una bola de nieve que aumenta de tamaño y velocidad a medida que avanza.

Cómo funciona el método ‘bola de nieve’ paso a paso

Las guías de educación financiera coinciden bastante en el procedimiento, que se resume en cinco pasos claros:

Hacer un inventario completo de tus deudas y ordenarlas de menor a mayor: Hay que eliminar primero las deudas de menor cuantía, independientemente del tipo de interés. En la práctica esto se traduce en destinar un pago adicional a la más pequeña. Mantén siempre los pagos mínimos de todas las deudas: Este punto es clave para evitar impagos o recargos. Mientras concentras el esfuerzo en una deuda, las demás deben seguir al día con su cuota mínima. Al cancelar una deuda, reasigna ese dinero a la siguiente: cuando una deuda se paga por completo, el importe que se destinaba a esa cuota no se libera, sino que se suma al pago de la siguiente deuda más pequeña, creando lo que denomina literalmente una “bola de nieve de pagos de deuda”. Repite el proceso hasta quedarte sin deudas: Se trata de un efecto acumulativo explicando que el pago mínimo más el importe liberado de la deuda anterior se aplica a la siguiente, haciendo que la bola de nieve crezca progresivamente.

Por qué funciona: motivación y constancia

El principal valor del método no es matemático, sino psicológico. Esto se debe a que puede permitir ver resultados rápidamente, especialmente si se tienen varias deudas pequeñas, y para muchas personas esto genera impulso y motivación.

Al basarse en logros pequeños pero visibles, el método facilita que las personas mantengan el compromiso en el tiempo y no abandonen el plan a mitad de camino. En la práctica, esto significa que muchas personas consiguen pagar más deudas, aunque el método no sea el más eficiente desde el punto de vista de los intereses.

La desventaja de la ‘bola de nieve’

Los expertos apuntan que se trata de un método que puede acabar costando más dinero en total, ya que no se prioriza necesariamente la deuda con mayor tipo de interés. Por eso suele compararse con el método “avalancha”. Esta otra alternativa de amortización de deudas llamado ‘avalancha’ prioriza las deudas con intereses más altos, lo que normalmente permite pagar menos intereses a largo plazo, aunque el progreso inicial sea más lento y menos motivador.

¿Cuándo tiene sentido elegir el método bola de nieve?

El método bola de nieve resulta especialmente útil para personas que necesitan ver avances rápidos para no abandonar. Cancelar deudas pequeñas con rapidez puede resultar muy gratificante, y que este método encaja bien cuando se busca un progreso visible y constante.Además, puede combinarse con otros métodos, empezando con bola de nieve para ganar impulso y pasando después a una estrategia basada en intereses.

En definitiva, el método bola de nieve no promete pagar menos intereses, pero sí algo igual de valioso para muchas personas: seguir adelante sin rendirse, convirtiendo cada deuda cancelada en el motor de la siguiente.