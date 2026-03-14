Maitena Berrueco 14 MAR 2026 - 06:00h.

En 2028 arrancan las obras de 189 apartamentos sobre los tejados de los primeros 6 edificios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa

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Vitoria-GasteizEl Gobierno vasco ha anunciado que en dos años empezará a construir 189 apartamentos sobre los tejados de seis edificios públicos, ya existentes y habitados, para destinarlos a los jóvenes. La idea es hacer recrecer edificios que en la actualidad tienen, por ejemplo, seis plantas y sumarles en sus cubiertas uno o dos nuevas alturas. Una fórmula con la que el País Vasco pretende ampliar el parque público de vivienda de alquiler, ofrecer alternativas habitacionales a los más jóvenes y al mismo tiempo, no gastar más suelo. ¿Se vive bien en Euskadi?

A estos primeros seis edificios se sumarán más ya que la idea del Gobierno Vasco es aplicar este sistema poco convencional de construcción en un total de 65 bloques de viviendas que, de llevarse a cabo, crecerán en altura y número de vecinos en los próximos años. No basta con construir más, es necesario construir mejor, gestionar mejor y aprovechar mejor lo que ya tenemos”, asegura el máximo responsable del departamento vasco de Vivienda, Denis Itxaso.

La idea de que los edificios se conviertan en una especie de hojaldre al que se le va añadiendo capas, no gusta a muchos residentes que han recibido la noticia como un auténtico bombazo. Algunos al conocer los planes ponían en tela de juicio su viabilidad.

Un 'lego' que no gusta a todos

Sin embargo, desde la firma Ocamica Berbois arkitektura aseguran que se emplean “tramados ligeros de madera de poco peso para que no haya que reforzar la estructura existente” y la estructura de los apartamentos, de unos 45 metros cuadrados, “la llevamos para montaje casi como si fuese un lego para construir rápido y eficiente”. Otros admiten que en algunos municipios la orografía limita el suelo que puede destinarse a la construcción de vivienda y “hay que buscar una solución, no podemos seguir así”, “no sé si esto es lo más viable pero si son para gente joven no me parece mal”.

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Las primeras viviendas sobre viviendas podrían estar finalizadas para 2029 o 2030. El Gobierno Vasco dispone ya de los seis anteproyectos para la construcción de un total de 189 apartamentos dotacionales mediante levantes sobre edificios públicos existentes en Vitoria, Bilbao, Leioa, Arrasate y Mutriku. En total, los seis anteproyectos suman 189 alojamientos: 82 en Vitoria, 28 en Bilbao, 34 en Leioa, 22 en Arrasate y 23 en Mutriku.

Estos seis edificios solo serían una avanzadilla de lo que está por venir, ya que el Gobierno Vasco planea triplicar su actual parque de apartamentos dotacionales, con la construcción de alturas adicionales sobre un total de 65 edificios públicos existentes. La medida permitirá habilitar hasta 2.000 nuevos alojamientos que se sumarán a los 992 ya en uso y a los 255 actualmente en construcción, ampliando de forma significativa la oferta pública de alquiler.

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La propuesta está contextualizada, en palabras del consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, en la actual crisis de oferta residencial motivada por “la reducción de viviendas construidas, una burocracia urbanística compleja y con plazos excesivamente largos, y unas dinámicas sociales y demográficas que exigen cada vez más viviendas, aunque la población permanezca estable”. Así, mientras que en 2007 se construían en Euskadi 15.000 viviendas anuales, ahora apenas se edifican 5.000 y “en la próxima década, se prevé la creación de 100.000 nuevos hogares, lo que obliga a duplicar el ritmo de producción para responder a la demanda acumulada y futura”.

Los seis anteproyectos se enfrentan ahora a un proceso de estudio y tramitación, por parte de cada municipio. El siguiente paso, una vez aprobados, será la licitación del proyecto de ejecución y por último, las obras que podrían iniciarse en 2028 y que durarán como mínimo 18 meses, por lo que la finalización de las promociones se retrasaría a 2029 y 2030.

Los edificios que recrecen

Los proyectos se asientan sobre promociones ya existentes del parque público de alquiler y se distribuyen en cinco municipios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

En la capital alavesa, las intervenciones se concentran en el barrio de Zabalgana sobre dos promociones diferenciadas. La primera corresponde a un edificio con 161 viviendas de VPO), ubicado en las calles Iruña Veleia , así como en Pablo Picasso. La segunda actuación en la capital alavesa se desarrollará en otra promoción de 155 viviendas de VPO), situada en Pablo Picasso y en Naciones Unidas. En conjunto, ambas operaciones permitirán habilitar 82 nuevos pisos para alrededor de 209 personas con una superficie media útil de 44,6 metros cuadrados mediante levantes sobre edificios construidos en 2011 y 2012. Para esta doble actuación está prevista un sistema estructural de entramado ligero de madera.

En Vizcaya, uno de los pilotos se localiza en Bilbao, en el barrio de Miribilla, sobre una promoción de 60 VPO, situada en la calle Claudio Gallastegui. En este caso, el anteproyecto plantea la incorporación de nuevas plantas sobre dos edificios residenciales construidos en 2008, con el objetivo de generar 28 alojamientos adicionales con una superficie media útil de 31,4 metros cuadrados que permitirán dar respuesta a unas 40 personas. El sistema estructural planteado es de madera contralaminada (CLT). El segundo proyecto vizcaíno se ubica en Leioa, en un edificio, construido en 2019, con 101 VPO, situado en la avenida Elexalde. Aquí se proyecta incorporar 34 nuevos alojamientos dotacionales, con una superficie media útil de 54,5 metros cuadrados, dirigidos a unas 72 personas. Para este proyecto se plantea un entramado ligero de acero (LSF) como sistema estructural.

Por último, en Guipúzcoa, las actuaciones se desarrollarán en Mutriku y Arrasate. En Mutriku, el proyecto afecta a la promoción situada en las calles Hirigibel y Lehendakari Aguirre, con 75 VPO. En este caso, se ha optado por ejecutar un único levante en entramado ligero de madera, lo que permitirá habilitar 23 alojamientos de unos 48,9 metros cuadrados de superficie útil para 50 personas.

En Arrasate, la intervención se plantea sobre un edificio construido en 2023, de 70 VPO, ubicada en la calle Txaeta 2 y 4. El anteproyecto prevé la incorporación en contralaminado de madera (CLT) de nuevas unidades de 44,5 metros cuadrados hasta alcanzar 22 alojamientos dotacionales adicionales, que permitirán alojar a 40 personas.