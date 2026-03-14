Maitena Berrueco 14 MAR 2026 - 05:30h.

Egoitz Bijueska ha hecho historia proclamándose campeón del mundo con tan solo 15 años en el Mundial de Sao Paulo

El skater Egoitz Bijueska, el 'Tony Hawk' de Bilbao: "Estás a seis metros de altura y da miedo"

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BilbaoLa última vez que Egoitz Bijueska levantó el teléfono para hablar con lnformativos Telecinco acababa de convertirse en el skater más joven del mundo en ganar la Copa del Mundo de Roma, tenía solo 14 años y fue en junio del año pasado. Solo unos meses antes, el deportista vasco entró en la exclusiva y reducidísima lista de skaters capaces de hacer un '900 grados', un truco que al mítico Tony Hawk le costó una década y que el de Bilbao hizo en dos días y solo 20 intentos.

Hace solo unos días que el bilbaíno ha vuelto a hacer historia al convertirse en el primer campeón del mundo de skateboarding del Estado: “Lo voy procesando, pero si soy sincero aun me cuesta creer que haya conseguido un logro tan grande con tan solo 15 años”, confiesa.

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El skater vasco no ha parado de recibir felicitaciones desde que se hizo, este pasado fin de semana, con la final de 'Park' masculino del Mundial 2025, celebrado en el Parque Candido Portinari de Sao Paulo, Brasil. Se trata de una diciplina en la que los ejercicios de skate se realizan en circuitos cerrados con forma de cuenco y que se caracterizan por sus numerosas rampas y curvas, puntuando principalmente los trucos aéreos y aquellos realizados en los bordes de las paredes.

Pero, para celebrarlo, de verdad, “esperaré a llegar a casa y estar con mis amigos”. Eso será después de un tiempo entrenando en California, la meca del skate en Estados Unidos, un lugar que este joven deportista conoce bien ya que lleva tiempo perfeccionando aquí sus trucos y su estilo.

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"La mente es el 70%"

El sacrificio, de renunciar a “la comida, a estar más con mi familia y con los amigos”, está dando sus frutos. Egoitz no para de cosechar éxitos desde que con 12 años participara en su primer mundial, “fue, en ese momento, cuando empecé a tomarme más en serio lo que antes era mi hobby”.

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Su soltura sobre la tabla y sus éxitos hacen olvidar, por un momento a quien le ve deslizarse, que Egoitz es un niño de solo 15 años. Por eso, siempre a su lado están su madre Ana y su padre Ibon. Cuando "estás a seis metros de altura, da miedo"; en las competiciones, al margen del talento, la destreza y el esfuerzo físico, hay que controlar los nervios y saber gestionar la tensión, “la mente es el 70 por ciento”. Y ahí está Ana, “mi madre es la que siempre me ayuda a sobrellevarlo lo mejor posible”, agradece Egoitz.

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Tras proclamarse campeón del Mundo, Egoitz sueña con que “en mi país haya buenas instalaciones y así no tener que viajar tanto y pasar tanto tiempo lejos de casa”. Un skatepark olímpico del nivel de los que tienen skaters de otros países como Estados Unidos o Brasil. Hasta que eso llegue, al bilbaíno le tocará seguir “mejorando mis trucos” y soñando con "ganar Los Ángeles 2028", su nombre ya sueña para las próximas Olimpiadas.