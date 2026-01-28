Qué bancos te prestan dinero sin nómina

"Préstamo sin nómina” casi nunca quiere decir “sin ingresos”, sino sin tener que domiciliar la nómina

Reunificar deudas en Madrid: cómo hacerlo y ventajas

Cuando la gente busca “un préstamo sin nómina”, casi nunca quiere decir “sin ingresos”, sino sin tener que domiciliar la nómina en ese banco (o sin mover su operativa). Y esa es una diferencia que importa, porque incluso cuando no te piden “traer la nómina”, el banco sí que necesita comprobar que existen ingresos regulares. Por ejemplo, BBVA lo deja claro en su documentación, donde especifica que pide la “fotocopia de las últimas nóminas (o, en su lugar, un documento que justifique un ingreso regular de dinero)”.

Con esa idea clara, aquí van bancos en España que publicitan préstamos sin domiciliar la nómina (o “sin cambiar de banco”), y qué significa su letra pequeña.

ING: “SIN domiciliar tu nómina” (Préstamo NARANJA)

ING lo deja claro en su página de préstamos personales: “SIN domiciliar tu nómina” y, además, lo remata con una frase que explica su filosofía comercial: “¿Domiciliar la nómina? Solo si tú quieres. Podrás disfrutar del mejor precio sin tener que domiciliarla”.

Esto significa que este banco no te exige cambiar de entidad financiera para pedir el préstamo, pero (como en cualquier entidad) te evaluará solvencia e ingresos.

BBVA: préstamo rápido “sin domiciliar la nómina” y para no clientes

BBVA también ofrece esta posibilidad, explicando las condiciones al detalle en su web. No es “Pide tu préstamo rápido sin domiciliar la nómina”. Ahí, aclara una duda clave: “¿Tengo que ser cliente? No. Estos préstamos están pensados para las personas que actualmente no disponen de una cuenta en BBVA.”

Además concreta la horquilla de dinero que concede en este tipo de préstamos con su máxima: “Haz realidad tus proyectos sin cambiar de banco desde 3.000 € hasta 20.000 €”.

Banco Sabadell: “Préstamos sin nómina… sin domiciliar tu nómina”

Banco Sabadell también lo formula de manera frontal en su página de “Préstamos y créditos” al permitir préstamos sin domiciliar la nómina. Entre los requisitos básicos de estos se encuentran aspectos tan importantes como ser mayor de edad y tener DNI/NIE en vigor, entre otras muchas necesidades. Además, de nuevo, es necesario valorar la solvencia de quien solicita el préstamo, por lo que “sin domiciliar” no equivale a “sin ingresos”.

No todo lo que veas anunciado como “sin nómina” es un banco

En el mercado español aparecen ofertas que dicen “sin domiciliar” o “sin cambiar de banco” y que no las ofrece un banco, sino una EFC (establecimiento financiero de crédito) del grupo.

Por ejemplo CaixaBank Payments & Consumer anuncia préstamos “Sin domiciliar tu pensión ni cambiar de banco” y se muestran cifras como “TIN 9,95% TAE 10,41%”. En este caso no es “CaixaBank banco” en sentido estricto, sino su brazo de financiación al consumo. Y otro caso similar es el de Santander Consumer, que anuncia literalmente: “Solicita tu préstamo personal sin cambiar de banco ni traerte tu nómina”.

Qué te pedirán si no aportas nómina

La lógica bancaria es simple: si no hay nómina domiciliada, se busca otra prueba de “ingreso regular”. BBVA lo formula tal cual al admitir un “documento que justifique un ingreso regular de dinero” como alternativa. En la práctica, suelen valer, aunque depende del perfil: pensión, ingresos recurrentes como autónomo o movimientos bancarios consistentes.

Eso sí, tienes que mirar con lupa el TAE (no solo el TIN) y las comisiones. Si una oferta te da cifras, exige compararlas en TAE. Si te dicen “sin nómina”, confirma si significa sin domiciliar o sin presentarla. Porque, como recuerda BBVA, la nómina puede sustituirse por otro justificante de ingresos, pero el ingreso regular sigue siendo el corazón del análisis.