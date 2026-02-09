Cuentas remuneradas en 2026: qué mirar más allá del tipo de interés

Uno de los instrumentos más populares para que tus ahorros generen algo de rentabilidad sin riesgo de mercado

¿Qué es una cuenta remunerada?

Este 2026, las cuentas remuneradas siguen siendo uno de los instrumentos más populares para que tus ahorros generen algo de rentabilidad sin riesgo de mercado. Con ofertas que rondan tipos de interés atractivos, como el 3,33% TAE de la Cuenta Bienvenida de Raisin durante tres meses, lo cierto es que hay muchos usuarios que creen que es suficiente con comparar el porcentaje para decidirse. Pero la realidad es siempre más complicada y merece que prestemos más atención antes de decidir dónde depositar tus ahorros.

No te quedes solo en el tipo de interés

Sí, el tipo de interés (TAE o APY) es importante porque determina cuánto dinero recibirás por tus ahorros. Pero una cifra alta por sí sola no garantiza que estés ante el mejor producto para tu situación. Por ejemplo, hay cuentas que ofrecen un TAE mejorado durante un periodo limitado, por lo que después del cual deberías mover tus ahorros a otro instrumento. Por eso, antes de decidirte, conviene tener en cuenta otros factores que pueden influir tanto en tu rentabilidad como en la comodidad de uso.

Límites de saldo: hasta dónde llega tu interés

Un dato que a menudo pasa desapercibido es el importe máximo remunerable. Aunque una cuenta ofrezca un 2% o más, ese porcentaje puede aplicarse solo hasta un determinado saldo. Por ejemplo:

La Cuenta Digital de Bankinter paga hasta 2,15% TAE hasta 100.000€, pero el tipo varía según tramos de saldo.

La Cuenta Health de B100 remunera al 3,20% TAE hasta 50.000€, aunque con limitaciones propias de la plataforma.

La Cuenta Bienvenida de Openbank ofrece hasta 2,27% TAE hasta 1.000.000€, lo que da más margen para quienes concentran grandes saldos.

Cuanto mayor sea el tramo remunerable, más efectivo será el interés para un volumen significativo de dinero. Elegir un producto con un límite bajo puede dejarte con dinero sin remunerar si tus ahorros superan ese tope.

Condiciones y requisitos de acceso

Un tipo de interés atractivo puede venir acompañado de condiciones de vinculación. De este modo, hay algunas cuentas que recompensan si domicilias nómina o recibos. Otras exigen cierto número de operaciones, compras con tarjeta o uso de productos adicionales. Por supuesto, también hay opciones más flexibles, que no exigen nómina ni vinculación para ofrecer remuneración. Entre ellas están las cuentas de Revolut y Trade Republic con rentabilidades competitivas y sin requisito de ingresos periódicos.

Antes de contratar, es importante tener presentes estas condiciones, y comparar. Y es que, si una cuenta que exige más requisitos puede terminar siendo menos rentable si, por lo que sea, no cumples esos criterios.

Liquidez: cuando necesitas tu dinero

Un error típico es bloquear dinero por tener un interés ligeramente mayor, lo que juega en contra de nuestra liquidez. Una de las ventajas de las cuentas remuneradas frente a otros instrumentos, como depósitos a plazo, es que normalmente puedes retirar tu dinero en cualquier momento sin penalizaciones. Si tus ahorros forman parte de tu fondo de emergencia o los necesitas para gastos imprevistos, prioriza cuentas que ofrezcan acceso inmediato sin costes ocultos.

Comisiones y servicio

Además de la remuneración y las condiciones de balance, las comisiones y la calidad del servicio pueden marcar la diferencia en términos de rentabilidad real. Hay cuentas que no tienen comisiones ni mantenimiento, lo que evita que los intereses se “coman” por cargos. Otras pueden incluir beneficios adicionales, como transferencias gratuitas o tarjetas asociadas sin coste. Es importante no ignorar cómo y cuánto te puede costar usar la cuenta en el día a día, porque esos costes pueden reducir el beneficio del interés que te pagan.

Interés sí, pero con perspectiva

En 2026, una cuenta remunerada puede ser una forma inteligente de obtener rentabilidad sin complicaciones. Pero antes de decidirte, mira más allá del tipo de interés: revisa los límites de saldo, condiciones y requisitos de vinculación, liquidez efectiva, posibles comisiones y servicios asociados. Una buena cuenta remunerada es aquella que se adapta a tu situación financiera, te ofrece liquidez real y rentabilidad sostenible, no solo un número llamativo al inicio.