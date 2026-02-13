Celia Molina 13 FEB 2026 - 12:56h.

Carniceros españoles confirman el aumento en la demanda de los huesos de cerdo, pollo y vacuno para hacer nutritivos caldos

La agencia EFE ha informado de una llamativa tendencia en el consumo, que está dejando a muchas carnicerías sin huesos de pollo, cerdo y ternera. Y todo por su alto contenido en colágeno, presente en el tejido conectivo de los animales, incluyendo la carne. Conscientes de sus grandes beneficios, no solo para la piel, que mantiene hidratada y elástica, reduciendo las arrugas y las líneas de expresión, sino para el crecimiento del cabello y las uñas, el bienestar de las articulaciones y del sistema digestivo, los clientes están agotando el stock de huesos para hacerse unos sabrosos"calditos" con los que mejorar por fuera y por dentro:

"Precisamente el caldo de huesos es uno de los platos más recurrentes para consumir colágeno. De hecho, no es extraño que los carniceros comenten que los huesos de vaca están muy demandados, también entre los jóvenes que acuden al gimnasio", apuntan desde EFE para confirmar esta tendencia. Por su parte, 'Carnicerías Herrero' confirma en su blog que la carne más rica en colágeno es la del cerdo, seguida de la carne de pollo y la de vacuno y que existen diferentes formas de aprovechar sus nutrientes:

"La demanda de los huesos se ha disparado"

"Los cortes que más colágeno suelen presentar, suelen ser los más duros y, muchas veces, menos atractivos para su consumo. Éstos requieren mayor tiempo de cocción, pero los resultados son muy sabrosos y melosos. Las cocciones lentas, como los guisos y estofados, son perfectas para este tipo de carnes. Además, los caldos de carne que contienen huesos, también son ideales para beneficiarnos del colágeno", dicen como expertos en su página web.

"La carne que contiene más colágeno es la del cerdo"

Es por este motivo que la venta de huesos para preparar aquellos riquísimos caldos que nuestras abuelas llamaban "levantamuertos" ha aumentado en muchas de las carnicerías de nuestro país. Según publica 'La Verdad' de Murcia, los carniceros de la ciudad coinciden en señalar que "la demanda de huesos para elaborar caldos y cocidos se está disparando en los últimos años". Así, afirman que este plato tradicional "se están poniendo de moda otra vez" y que, ante el boom por la búsqueda del colágeno, "ahora se venden más los huesos que la carne".

La Clínica Universidad de Navarra apunta que el colágeno "favorece la reparación de los tejidos dañados, y contribuye a mantener la piel tersa, hidratada y elástica, con lo que retrasa la aparición de arrugas y flacidez". Y también que "actúa como una barrera protectora en órganos como el hígado, los riñones y los vasos sanguíneos, manteniendo su estructura y función". Sin embargo, para estar bien informados y no caer en la "obsesión del caldo", Carmen Aragón, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ha explicado en EFE Salud que "el caldo de huesos es rico en colágeno, calcio y magnesio en relación a otros caldos pero no supera a las fuentes proteicas nutricionales como huevo, la carne magra o el pescado".