Según ha precisado el órgano europeo, se trata del tramo cercano al kilómetro 318,7 en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla

Un informe abre la puerta a una rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz

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La Fiscalía Europea ha anunciado este viernes la apertura de una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz, Córdoba, donde tuvo lugar el trágico accidente el pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Según ha precisado el órgano europeo, se trata del tramo cercano al kilómetro 318,7 en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla.

La Fiscalía Europea investiga los posibles delitos en el mantenimiento de la vía de tren tras el accidente

La Fiscalía Europea se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

Mientras, en paralelo, la Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz ha contratado los servicios del despacho que dirige el abogado Antonio Benítez, que lleva la demanda del caso de Angrois que en estos momentos examina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con su representación, ejercerán su litigio para exigir responsabilidades a la administración pública.

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El objetivo de las víctimas de Adamuz (Córdoba) es "iniciar todas las vías legales disponibles frente a la inacción y deficiencias palmarias de las administraciones públicas que deberían estar interviniendo y cooperando de forma activa y conforme marca la legislación vigente".

A ese respecto, la asociación exige, además, la creación "inmediata" de una oficina específica de atención a las víctimas, "que actúe como punto único de referencia, coordine a todas las administraciones implicadas y garantice un seguimiento real, continuo y eficaz de cada caso". Así, insisten en que no se trata "únicamente de esclarecer lo sucedido el día del siniestro, sino de conocer la verdad para que hechos como este no vuelvan a repetirse y para garantizar que el sistema ferroviario sea plenamente seguro".

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Por ello todo ello, además, este viernes se celebra una manifestación en Huelva bajo el lema 'Memoria, Verdad y Justicia', convocada por ellos.

Manifestación de la a Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz en Huelva en memoria de los fallecidos y por la seguridad ferroviaria

La manifestación arranca a partir de las 18:00 horas de este 20 de marzo en memoria de los fallecidos, "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". Arrancará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

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En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación ha animado a toda la ciudadanía para que acompañen a esta manifestación, aunque ha incidido en que "no es una manifestación política" ni quieren contar con su presencia. Además, ha señalado que no va a ser la única acción que van a emprender, ya que están ultimando más actividades con el objetivo de que "no se olvide lo que pasó".

De este modo, la asociación ha explicado que las víctimas "siguen sin una respuesta institucional a la altura de la gravedad de lo ocurrido". Transcurridas varias semanas desde el accidente, según denuncian, "las víctimas continúan enfrentándose a un escenario de descoordinación, incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas".

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Ante ello, la asociación señala la responsabilidad compartida de los distintos actores del sistema ferroviario y administrativo, por lo que "la existencia de múltiples organismos no puede traducirse en una dilución de responsabilidades". Además, inciden en que "existe una situación de abandono y desamparo institucional". Las víctimas "siguen esperando", según denuncian, un acto de homenaje en condiciones por parte del Estado, incluido el Ministerio de Transportes, "cuyos responsables aún no han dado la cara".

En la misma línea, subrayan que las víctimas están soportando "información incompleta o contradictoria sobre lo ocurrido; ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y naturaleza; falta de coordinación entre comunidades autónomas en la atención sanitaria; acceso desigual, lento y descoordinado a tratamientos y rehabilitación; presunta retirada o alteración de pruebas que quizás puedan ser determinantes para esclarecer las causas del siniestro".

De la misma forma, lamentan la "lentitud inexplicable" de los procesos administrativos, "incompatible con la situación", así como la "ausencia de interlocución clara, seguimiento institucional y acompañamiento efectivo a las víctimas; falta de reconocimiento y aplicación de los derechos establecidos en el Estatuto de las Víctimas y en la normativa europea".

Junto a todas estas quejas, destacan también que "especialmente grave" resulta "la falta de explicaciones y asunción de responsabilidades ante la descoordinación en emergencias la noche del siniestro", ya que "pasaron más de 45 minutos para atender al Iryo y más de una hora y cuarto para identificar y asistir al Alvia".