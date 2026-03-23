Inés Gutiérrez 23 MAR 2026 - 06:15h.

Los delincuentes se hacen pasar por tu banco para intentar quedarse con tus ahorros

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MadridDe pequeños nos enseñan la importancia de conocer el valor del dinero, por eso no es raro que a los niños se les regale una hucha donde puedan guardar esas monedas que reciben como premio o como regalo. Aprendemos a ahorrar y lo seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida (o por lo menos lo intentamos), en algunos casos para poder darnos un capricho, en otros, para que los imprevistos no supongan un quebradero de cabeza.

Por eso duele especialmente que nos intenten arrebatar ese dinero que con tanto esfuerzo vamos almacenando en nuestra cuenta corriente y que esperamos que se convierta en un piso mejor, en un viaje a algún lugar especial, una nevera llena de comida o una lavadora nueva si es que la vieja decide que ya no puede más. Es nuestro dinero y nadie quiere perderlo, pero para eso debemos estar preparados para enfrentarnos a posibles timos y estafas.

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Es importante aprender a no tropezar dos veces con la misma piedra y, si podemos hacerlo sin ser nosotros quienes tropezamos, mejor. Aprender de los errores de otros puede ser una estupenda manera de evitar convertirnos en víctimas de estafas y robos, las autoridades lo saben y por eso se han propuesto informarnos a todos a través de sus redes sociales de los peligros a los que nos enfrentamos, que van cambiando con el tiempo.

Ahora que ya sabemos que no debemos entrar a enlaces de los que no sepamos la procedencia, que debemos mirar con mucho cuidado las URLs de las mismas, por si algunas letras incorrectas hacen saltar nuestras alarmas, también conviene saber qué otros riesgos existen y amenazan nuestra seguridad. Hemos conocido el phishing, pero ahora tenemos que estar pendientes del vishing, que comienza cuando recibimos un mensaje del que se supone que es nuestro banco avisándonos de un movimiento sospechoso y apremiándonos a tomar medidas cuanto antes.

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"Problema urgente en su cuenta": la Policía alerta de esta estafa

Las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta de la Policía y la Guardia Civil para compartir toda la información sobre las nuevas formas de estafas, ya sea a través de sus canales de Instagram, TikTok o incluso su pódcast en Spotify. Gracias a eso han podido alertar de esta nueva estafa telefónica en la que los delincuentes contactan por teléfono para hacerse pasar por una entidad bancaria. Emplean la urgencia y la preocupación para que la víctima baje la guardia y así poder aprovecharse de su temor.

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Todo comienza al recibir un mensaje en el hilo habitual de las comunicaciones con el banco: "Problema urgente en su cuenta, si no reconoce este movimiento, llámenos a este número…". Temiendo que haya algún problema, el usuario llama al número que le indican y, para poder solucionarlo de manera adecuada, proponen que las gestiones se realicen a través de una videollamada, compartiendo pantalla para ayudarte a arreglarlo. Mientras tanto, el usuario tendrá que entrar a la app de su banco, pero a través de este sistema ellos van conociendo todos los datos que necesitan: claves, códigos, movimientos…

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Para revertir el problema proponen que se haga una transferencia, pero pocos minutos después la llamada se corta y la cuenta se vacía, dejando a la víctima sin los ahorros que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Esto es evidentemente un fraude y nunca hay que proporcionar datos personales a nadie, pero además conviene saber que el banco jamás los preguntará.

Ante situaciones de este tipo, el consejo de las autoridades es no seguir las instrucciones que nos señalan, aunque eso implique ser desconfiado. Lo mejor es colgar la llamada o no hacerla, porque lo adecuado es llamar a nuestro banco directamente y no al número de teléfono que nos están proporcionando en ese mensaje apremiante. Solo a través de los canales oficiales del banco sabremos si existe un problema con nuestra cuenta o se trata de un timo del que podemos ser víctimas.

Este método ha sido empleado en varias ocasiones, son varias las personas que han confiado en ese mensaje y han sufrido las consecuencias, por eso la policía ha querido lanzar un aviso que pueda poner en alerta al resto de la población, evitando así que otras muchas personas se vean en la misma situación.

Algo que nos repiten constantemente es que evitemos proporcionar datos personales a través del teléfono y, ante la duda, siempre optemos por acudir a los canales oficiales. Además, recuerdan que el banco jamás nos pedirá por teléfono claves, contraseñas o códigos de verificación, por lo que si sucede durante la conversación, debería servirnos de alerta.

En caso de que no hayamos podido evitar que el robo suceda, es importante acudir a las autoridades cuanto antes, para que ellos investiguen la situación, nos proporcionen una solución y eviten que le pueda suceder a más gente poniendo al resto de la población sobre aviso.