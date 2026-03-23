Mabel Cupet Sevilla, 23 MAR 2026 - 06:30h.

Kira desapareció unos días previos a la Navidad, en una “tarde horrible de pirotecnia"

Según la información proporcionada por sus dueños, Kira pesa aproximadamente 10 kilos y lleva microchip

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El pasado 20 de diciembre fue la última vez que vieron a Kira, una perrita que permanece desaparecida desde hace ya casi tres meses en la localidad sevillana de Camas.

Su dueña relataba a informativos Telecinco como fue el día de su desaparición. Unos días previos a la Navidad, en una “tarde horrible de pirotecnia", donde tras los fuertes ruidos de petardos o cohetes Kira "perdió el norte", según Consuelo.

Los petardos pudieron desorientar al animal

"Salió corriendo de casa, aunque la puerta que da entrada a dos viviendas nunca está abierta... Salvo ese día, por circunstancias. Para llegar a ella, tuvo que bajar una escalera primero, que tampoco baja nunca", nos asegura la dueña.

Cuando sus familiares se dieron cuenta de que se había marchado una perrita que es "muy miedosa", ya no pudieron localizarla en la zona del polideportivo de Camas, donde residen.

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Se trata de un animal de pequeño tamaño y pelaje negro, muy cariñosa, pero que desconfía de la gente. "La adoptamos cuando tenía seis meses, la habían abandonado en un contenedor de la basura. En casa es feliz, pero tiene sus traumas. Cuando llegó pensamos que no sabía ladrar, se hacía un ovillo y se escondía bajo la cama".

Campaña de búsqueda en redes sociales

Desde el 20 de diciembre sin saber nada de su perrita y desesperados por la falta de resultados en su búsqueda, la familia continua su campaña de difusión a través de redes sociales para tratar de localizarla y para solicitar además la colaboración de vecinos y ciudadanos para ayudar a encontrar su paradero.

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El llamamiento a la colaboración ciudadana es amplio: piden que la información se comparta con vecinos, repartidores, conserjes y conocidos, ya que Kira podría estar con alguien que no usa redes sociales o que desconozca que está siendo buscada. Además, recomiendan prestar especial atención a perritas que puedan ir acompañadas por alguien y, en caso de verla, tomar una fotografía o vídeo que facilite su identificación.

Kira tiene microchip, está castrada y lleve un colar antiparásitos

Según la información proporcionada por sus dueños, Kira pesa aproximadamente 10 kilos y lleva microchip, lo que podría permitir su identificación con rapidez en el caso de que la inspeccione cualquier veterinario.

Además está castrada y un collar antiparasitario gris. Toma una medicación a raíz de una bronquitis que sufrió hace un par de años.

La dueña ha llamado a todos los veterinarios de Sevilla

Consuelo nos cuenta que se siente impotente “Ya no sé qué más hacer”. Dice que después de tantos días lo único que se le ocurre es que la tenga alguien.

La falta de resultados en su búsqueda ha llevado a esta mujer a llamar a todos los veterinarios de Sevilla capital y provincia, un total de 380, que ha telefoneado uno a uno, con la intención de obtener alguna información o al menos de advertir de su pérdida, por si, en algún momento, alguien la llevara hasta alguno de ellos.

Una mascota muy querida a la que echan de menos

La familia insiste en que su único objetivo es asegurarse de que Kira esté bien y poder traerla de vuelta a casa, dejando claro que “no habrá reproches” si alguien aporta información sobre su paradero.

En casa la echan mucho de menos y solo quieren volver abrazarla y seguir cuidándola como han hecho hasta ahora.

Mantienen la esperanza de reunirse con su mascota y agradecen cualquier gesto de ayuda que contribuya a su localización.