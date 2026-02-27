Juan Tejón 27 FEB 2026 - 16:54h.

Las tecnologías de los vehículos nuevos los convierte en fácilmente hackeables para los ciberdelincuentes

Las tecnologías de los vehículos nuevos los convierte en fácilmente hackeables y ya se han dado casos de secuestros, de coches, para extorsionar a los dueños. Y es que en España, hasta 15 millones de coches pueden ser hackeados. Informativos Telecinco ha hablado con expertos para comprobar cómo se cometen este tipo de secuestros.

Un supuesto ciberdelincuente se acerca a un coche. Objetivo, introducirse en su red digital para inhabilitarlo. "Vamos a generar pánico al conductor", dice Juan Manuel Martínez, jefe de Tecnología de Lazarus.

La intención es generar miedo. "Los cibercriminales pueden activar todas las alarmas sonoras del vehículo", añade. Hackean el coche y piden un dinero a cambio. "Intentan bloquear y pedir un secuestro ante ese bloqueo", señala Martínez.

Pero también pueden robar el vehículo de una manera muy sencilla. Los criminales pueden clonar la llave del coche y con un mismo aparato pueden abrir el vehículo y lo podrían hacer accediendo al faro de un turismo.

"De esa manera acceden a lo que es la red interna del vehículo. Una vez en la red interna del vehículo, dan de alta la nueva llave y ya podían extraer el vehículo", explica el jefe de tecnología de Lazarus. Unos delitos que solo en España han aumentado un 40% en el último año. 15 millones de vehículos son susceptibles de ser hackeados en España.