Decenas de vecinos y políticos de la localidad alicantina de Torrevieja han guardado este domingo un minuto de silencio

Conmoción en el minuto de silencio de Torrevieja por el asesinato de la niña de tres años a manos de su padre: "El dolor es muy grande"

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TorreviejaLa madre de la niña de tres años asesinada en Torrevieja -y expareja del presunto autor del crimen- se encuentra "en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana", tras haber recibido "atención sanitaria" en un hospital de la zona. Así lo ha explicado el alcalde del municipio, Eduardo Dolón.

"El dolor es muy grande pero tenemos que ayudarle y yo creo que la sociedad es parte de esa ayuda y que podemos estar cerca de esta familia para que salga adelante", ha señalado.

En Torrevieja "siguen conmocionados" por el asesinato de la pequeña

Eduardo Dolón ha manifestado que en Torrevieja siguen "conmocionados" y preguntándose "por qué la sociedad y los seres humanos son capaces de hacer el mal". "Quiero transmitir nuestro apoyo y estar al lado de ese hombro que ahora mismo está muy dolido, el de la familia, con la que estamos compartiendo estos duros momentos", ha señalado.

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Decenas de vecinos y políticos de la localidad alicantina de Torrevieja han guardado este domingo un minuto de silencio como muestra de solidaridad tras el crimen de la menor. "Es un varapalo muy duro para Torrevieja", ha afirmado el alcalde.

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Todavía no se ha podido confirmar que es un caso de violencia vicaria

Respecto a la investigación abierta para determinar si se trata de un caso de violencia vicaria, Dolón ha subrayado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le informó de que hasta probablemente este lunes no habrá una confirmación por parte de Madrid de que se trate de un caso de violencia vicaria.

"Por eso decreté dos días de luto ayer en la tarde, porque entendía que esta mañana Torrevieja no podía amanecer si no era con las banderas a media asta, para rendir un reconocimiento que no sirve para nada, pero en definitiva es para estar cerca de esa vida", ha explicado.

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Las víctimas "no están solas", recuerda el comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer

Por su parte, el comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, Felipe del Baño, ha recordado a las víctimas de violencia machista que "no están solas y que hay salida ante este tipo de violencia". "La Administración está detrás de ellas para ayudarlas, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario", ha recalcado.

"Ya no acabamos solo en una intervención inicial, sino que acompañamos a las víctimas hasta el final, para procurarles un itinerario de inserción laboral y que nunca vuelvan a depender económicamente de su maltratador, por lo que deben confiar en las instituciones, que siempre estamos a su disposición", ha concluido.