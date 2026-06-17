Se deben seguir una serie de claves para no malgastar luz a la hora de encender el aire acondicionado

Lo ideal para mantener una temperatura óptima en la estancia es poner el aire entre los entre 23 y 26 grados

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Las altas temperaturas que se han vivido en las últimas semanas, la ola de calor que se aproxima y la llegada del verano, a escasos días de empezar, hacen que el uso del aire acondicionado sea cada vez más recurrente. Aunque este aparato cargue con distintos mitos que nada tienen que ver con la realidad, lo cierto es que muchos actúan de forma errónea con respecto al uso del aire acondicionado.

Si lo que se quiere es ahorrar y mantener un uso correcto de este aparato, se deben de seguir una serie de claves para no malgastar luz a la hora de encender el aire acondicionado, intentando realizar un consumo más eficiente a través de pasos que eviten un gasto innecesario.

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Recomendaciones en el uso del aire acondicionado

Entre algunos de los mitos que rodean al aire acondicionado a lo largo del tiempo, el bajar la temperatura para enfriar antes la estancia, es uno de ellos. "No, y de hecho es uno de los errores más habituales. En realidad lo que estamos haciendo es que la máquina funcione durante mucho más tiempo y consuma más energía", comenta María Sevilla, portavoz de la empresa 'HomeServe'.

Por otro lado, la creencia de que por encender y apagar la máquina se va a realizar un consumo más eficiente y económico para la factura, también es otro mito con el que se debe acabar. Sevilla asegura que "no, tampoco. Por cada arranque que hace esa máquina vamos a necesitar un esfuerzo adicional, por lo tanto siempre lo recomendable mantener esa temperatura estable".

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Lo ideal para mantener una temperatura óptima en la estancia es poner el aire entre los entre 23 y 26 grados, un rango que, según el tamaño del lugar y demás condiciones, puede ir variando.

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Si se habla del hecho de que muchos piensan que el aire acondicionado causa resfriado, lo cierto es que no o, al menos, no exactamente. Luis Puente, doctor en el Hospital Gregorio Marañón, explica que "los catarros los producen los virus y esa sensación de molestia en la garganta que mucha gente nota en la nariz, que el aire está más seco cuando viene el aire acondicionado, es sencillamente irritación", es por esto que se recomienda que la humedad del aire esté entre un 40 y un 60%.

Para finalizar, se debe tener en cuenta la limpieza de los filtros y la ventilación de las estancias, garantizando así la mayor eficiencia en el trabajo del aire acondicionado y la mejora en la calidad del aire.