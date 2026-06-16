Llegará la primera ola de calor del año, que coincidirá con el comienzo del verano

El motivo de tanto calor intenso se debe a las altas presiones en altura, que dominarán el territorio peninsular a lo largo de toda la semana

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Durante estos días, el calor seguirá siendo el protagonista. Se contempla una semana que va a estar marcada por dos aspectos, las tormentas y sobre todo las temperaturas elevadas, llegando la primera ola de calor del año coincidiendo con el inicio del verano.

A pesar de las altas temperaturas que ya se han vivido a lo largo de las últimas semanas, la primera ola de calor, según aseguran desde eltiempo.es, llega ahora, pudiendo alcanzar los termómetros temperaturas por encima de los 40ºC en varias ciudades de España.

Calor sofocante en las capitales

El motivo de tanto calor intenso se debe a las altas presiones en altura, que dominarán el territorio peninsular a lo largo de toda la semana. Tal y como destacan desde el citado medio, el mayor impacto se notará este sábado 20 de junio , cuando se superen los 30 grados de forma generaliza en todo el país, aunque con la única excepción del litoral cantábrico. Así, se espera que las temperaturas máximas se sitúen hasta 5 o 10 grados por encima del promedio normal en esta época del año.

El calor será especialmente sofocante por tanto durante el sábado en capitales como Madrid, Zaragoza, Toledo, Sevilla y Granada, donde los termómetros llegarán a marcar los 40 grados. En Córdoba y Badajoz todo apunta a que llegarán incluso a los 42.

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No se descarta tampoco la posibilidad de que otro gran número de municipios lleguen a estos registros. Además, los pronósticos apuntan que este episodio de calor no se quedaría en un día aislado, por lo que, de cumplirse durante tres días seguidos, estaríamos hablando entonces de una ola de calor.

Por el momento, las predicciones iniciales apuntan a que de cara al domingo las temperaturas continuarían en ascenso, llegando a generalizarse los 40ºC en más zonas del suroeste peninsular.

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Tiempo para el miércoles 17 de junio

En cuanto a mañana miércoles, precaución, porque se van a ver tormentas algo más intensas que irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, sobre todo si se encuentran en Castilla y León, en el Principado de Asturias-Cantabria y también al sur de Aragón. En Teruel también se producirán tormentas algo más intensas.

En zonas del centro y este del país de momento habrá predominio de sol y temperaturas que además, de cara a mañana, siguen en ascenso.

Se podrá llegar hasta los 30 de máxima en zonas del Cantábrico más oriental, rozando los 38 en Zaragoza y misma estampa en Andalucía, hablando ya de noches tropicales que rozan los 20 grados.