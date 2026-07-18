Algunos bares ya tienen lista de espera para ver la final del Mundial este domingo

El exfutbolista Joan Capdevila pide ayuda después de que EE.UU. le deniegue la entrada para asistir al Mundial: "No me lo puedo creer"

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El triunfo en la final del Mundial no está garantizado todavía pero ya hay negocios que están registrando grandes beneficios con este torneo deportivo que contará con un show de Shakira, entre otros artistas. Y es que los futbolistas no son los únicos que ganan con este torneo deportivo. En la Taberna Andaluza, tienen hasta lista de espera. "Cuando terminó el partido interior ya teníamos todo lleno", señala Manolo García, sobre este local. "Es un aliciente por eso hay que besar la bandera y el escudo. Esto nos da la vida", reconoce.

Muchos aficionados prefieren ver el partido en casa, lo que supone un aumento de los pedidos de comida. En la Pizzería Pedro Pepperoni, han duplicado las ventas. "Esperábamos un julio de pocas ventas por el verano y las vacaciones pero no ha sido así. Nos ha salvado el fútbol", explica Hassen Salazar, de la pizzería.

Los establecimientos ganan con la Roja mucho antes de la final

En los supermercados, las estanterías acaban arrasadas por todos los aficionados que eligen sus aperitivos para el partido. Los trabajadores no paran de reponerlo todo porque la final del Mundial promete bastante. Pero este pico de beneficios también llega a los bazares, ya que todos quieren llevar los colores de la selección durante la final del Mundial.

Sin saber cuál es el futuro de nuestro país, todos los comercios y establecimientos en España ya han ganado con la Roja mucho antes de que la selección española se enfrente a Argentina.