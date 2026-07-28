Sara Andrade 28 JUL 2026 - 05:00h.

¿Sabes leer bien tu nómina? ¿Qué es necesario tener en cuenta si coges el paro? La abogada y divulgadora legal, Ariadna López, nos resuelve algunas dudas sobre esta y otras cuestiones laborales

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En España se calcula que el 84% de los trabajadores trabajan para terceros, es decir, que tienen un contrato laboral y que a final de cada mes reciben su nómina, pero ¿saben -y sabemos- leerla bien? ¿Qué es aquello importante que quizá estamos pasando por alto?

La nómina es mucho más que el dinero que percibimos al final de mes en nuestra cuenta bancaria, es el lugar donde podemos ver el salario que percibimos y se estructura en tres grandes partes: el salario base y las pagas extras; los gastos de la Seguridad Social y los gastos extra de la Seguridad Social, por ejemplo, cuando se cobra el bonus anual. En la nómina, además, encontrarás tus datos identificatorios y los devengos, que es el resumen de todo lo que el trabajador ha generado o ha trabajado y por lo que tiene derecho a cobrar la nómina. Es decir, el salario base con aquellos complementos laborales por nocturnidad, peligrosidad, transporte, las horas, las pagas extra, etc.

Y, por último, las deducciones. En esta parte lo que vemos es lo que se nos resta de la nómina. En este sentido, la Seguridad Social descuenta: la cotización por desempleo, la cotización por formación profesional, el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas); los anticipos -en el caso de que se hayan pedido- y los embargos si se han producido. Finalmente, lo que vas a ver es tu salario neto, es decir, tu sueldo devengado después de las deducciones. Esta es una de las partes claves que debe tener en cuenta el trabajador, como también son su salario, la cotización o sus obligaciones fiscales. De todo ello habla en su libro 'Que no te líen' (Zenith, 2026) la abogada y divulgadora legar, Ariadna López, cuya comunidad de casi 700.000 sigue al detalle todos sus consejos sobre el mundo laboral y legal de España. Esto es lo que hemos aprendido con ella.

Pregunta: ¿Cómo debemos leer una nómina? Porque, desgraciadamente, mucho no sabemos.

Respuesta: Debemos leer una nómina, porque desgraciadamente muchos no sabemos. Esta es una de las incógnitas que nos encontramos en la vida adulta y, obviamente, la respuesta la encuentras dentro del libro. Mi idea a lo largo de todas estas páginas es que cualquier persona, sea adolescente o incluso un jubilado, pueda aprender lo básico de derecho o las cuestiones legales básicas para que no nos tomen el pelo en la vida adulta.

P: ¿En qué sueles ver más problemas a la hora de entender las nóminas?

R: En los embargos. Sé que puede parecer una respuesta chocante, pero más del 60% de los españoles ha sufrido como mínimo un embargo en su vida. Y muchas personas, al ver que viene de parte de la Seguridad Social, de Hacienda o de alguna causa judicial, no se plantea si eso es justo o legal. Mi especialidad son las deudas y a través de las nóminas muchas veces podemos ver la situación que sufre la gran mayoría de los españoles. Una realidad donde llegar a fin de mes cada vez es más complicado, y sin nadie que nos pueda echar una mano, puede llevarnos a situaciones de crisis de pareja, de familia... Por supuesto, todo esto tiene solución.

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"El problema de los trabajos del día a día lo tienen los autónomos y los pequeños comercios"

P: ¿Y en qué suelen colar más fraudes algunas empresas?

R: Pensar que el empresario o las empresas quieren, entre comillas, colar algo a sus trabajadores no me parece la mejor mentalidad. Soy partidaria de crear empresas transparentes, con muy buena relación entre empresa y trabajador, donde ambos puedan entender no solo las nóminas, sino también los contratos y las condiciones que se han pactado entre ellos, obviamente, siempre cumpliendo la ley. Está claro que en grandes corporaciones a veces pueden haber irregularidades, pero por suerte, en 2026, los derechos de los trabajadores están muy regulados y se respetan en la gran mayoría de empresas. El problema de los trabajos del día a día lo tienen los autónomos y los pequeños comercios. Ahí es donde hay más problemas.

P: Cuando empezamos en un trabajo, ¿qué es aquello en lo que no solemos fijarnos pero que será importante tener en cuenta?

R: Yo soy partidaria de que empresas y trabajadores deberían compartir valores, de conciliación familiar, de objetivos... Muchas veces la gente se cambia de trabajo solo por dinero y todos deberíamos tener un trabajo que nos motive y que nos ayude a encontrar nuestro propósito. Sé que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, precisamente, porque el dinero es lo que más nos llama la atención y lo que nos facilita más la vida. Si la gente pudiera entender que llegar a fin de mes es mucho más fácil de lo que creen, y eso les permitiera poder encontrar un trabajo que les gustara y les llenara, la mentalidad española en general cambiaría muchísimo.

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P: Sobre el salario, ¿qué dudas son las más frecuentes? ¿Y cómo saber si estamos recibiendo o no lo que merecemos? Porque calcular por horas no es lo más conveniente...

R: Efectivamente, no es lo más conveniente y va a depender muchísimo de la industria en la que estemos trabajando. No hay leyes comunes para todos los trabajadores. No es lo mismo trabajar en la industria química que ser profesor o abogado y eso es algo que diferenciamos mucho en el libro, donde encontramos tablas para poder calcular cuál es nuestro salario óptimo y si lo estamos recibiendo correctamente o no.

P: ¿Qué es la cotización y cómo se la explicarías a un niño para que la entienda?

R: La cotización es lo que necesita el Estado de todos los trabajadores. Tenemos que ver que un país es como si fuera una empresa. Bueno, pues voy a cambiar un poquito la respuesta contigo. En el libro me es mucho más fácil explicarlo porque encontramos ejemplos y muchos dibujos. Sin embargo, deberíamos ver a veces los países como si fueran empresas. Los países para funcionar necesitan que sus habitantes trabajen y aporten al Estado una parte de su salario. Eso podríamos decir que es la cotización. Ese granito de arena que aportamos al Estado para que tenga recursos y así pueda pagar pensiones, ayudas, etc.

P: Normalmente los trabajadores se quejan de que son abusivas. ¿Qué opinas?

R: Desde mi punto de vista, la cotización no es nada abusivo en sí. Lo abusivo es lo que pueden llegar a hacer los políticos con el dinero recaudado. Soy muy partidaria de que se tienen que pagar impuestos y que el Estado del bienestar es muy importante, sino España sería un caos. Los impuestos, en definitiva, son el precio que hay que pagar por vivir en el mejor país del mundo. Pero es muy frustrante ver dónde se están dirigiendo todos nuestros impuestos y ver dónde va dirigido mi dinero. Me avergüenza el nivel de corrupción que hay, venga del partido político que venga.

P: ¿Cuáles son las obligaciones fiscales del trabajador en las que crees que vamos más perdidos?

R: En general, diría la declaración de la renta. Hay muchas personas que no están obligadas a hacerla y no la hacen cuando les deberían devolver dinero. A esto se suma que más del 60% de los españoles aceptan el borrador de Hacienda cuando en la gran mayoría de casos no es correcto. Si todos tuviéramos unas mínimas nociones de derecho, veríamos que en esta época del año todos hemos perdido como mínimo un euro alguna vez por no habernos fijado o no habernos parado a comentar con un experto nuestra situación.

P: ¿Qué dudas sobre el paro son las más frecuentes o en las que debes hacer más hincapié como abogada?

R: Los problemas más frecuentes relacionados al paro me los encuentro con autónomos que tras haber estado cotizando años, en algún caso más de 20 años, se quedan sin derecho de poder cobrar ningún tipo de prestación. Personalmente, creo que hay muchas leyes que deberían cambiar. Sin embargo, creo que en el libro todo el mundo puede encontrar una pincelada general para poder responder a todas las preguntas de esta entrevista, poder defenderse sin necesidad que haya un abogado o incluso empoderarse para negociar, ya sea una subida salarial, un cambio de posición o no.