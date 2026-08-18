Mantener el aparato del aire acondicionado encendido durante la noche puede tener un impacto importante en la factura eléctrica

Aviso rojo por calor este miércoles en la Comunidad Valenciana con temperaturas máximas de hasta 44ºC

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Las altas temperaturas de este verano están disparando el uso del aire acondicionado en muchos hogares españoles. El problema es que mantener el aparato encendido durante la noche puede tener un impacto importante en la factura eléctrica, como explica Blanca Agost.

Según los datos facilitados, utilizar el aire acondicionado durante toda la noche puede suponer un gasto cercano a los 2,91 euros diarios, lo que elevaría la factura en unos 87 euros al mes. El coste es especialmente elevado porque la electricidad puede llegar a ser varias veces más cara durante la noche que durante el día, cuando hay una mayor presencia de energías renovables.

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La ola de calor agota los aires acondicionados

La situación se está notando especialmente en zonas donde las temperaturas han alcanzado niveles extremos. En localidades como Tui y Pontevedra, con registros de hasta 41 grados y avisos por calor, el aire acondicionado se ha convertido para muchas personas en algo imprescindible. También en lugares como Alcalá de Henares, en Madrid, o Cullera, en Valencia, los vecinos aseguran que resulta muy difícil dormir sin encenderlo.

"Lo tengo que poner, si no, no duermo", explica una de las vecinas agotadas por el calor. Otros reconocen que, pese al coste, prefieren mantener el aire encendido durante toda la noche porque el calor hace imposible descansar.

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El aumento de la demanda también se está reflejando en las ventas de aparatos de climatización. Algunas tiendas de electrodomésticos acumulan pedidos y listas de espera.

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Coste estimado del aire acondicionado por la noche

Y es que este verano está siendo especialmente duro. Julio acumuló 11 días de ola de calor y el aumento del consumo de electricidad provocado por las altas temperaturas se ha convertido en uno de los principales factores de la subida de la factura.

Las previsiones apuntan a que la factura media de electricidad de agosto podría superar los 100 euros, alrededor de un 17 % más que el año pasado. Entre las causas se encuentran el incremento de la demanda eléctrica por el calor y el encarecimiento del gas relacionado con la situación internacional.

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Para muchos hogares, sin embargo, el gasto ha pasado a un segundo plano. Con temperaturas cada vez más altas, el aire acondicionado se ha convertido para muchos en una necesidad y no en un lujo.