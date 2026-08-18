Una nueva jornada de terremotos en Granada echa a los vecinos a la calle en busca de protección

Redacción Andalucía 18 AGO 2026 - 16:02h.

Muchos vecinos se han echado a la calle ante las sucesivas réplicas que les impedían volver a sus viviendas

Última hora del nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,8

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La fuerte sacudida de 4,8 registrada este martes en Granada, acompañada de hasta siete réplicas —algunas superiores a magnitud 4— provocó escenas de desconcierto en numerosos puntos de la ciudad. En el Centro Comercial Nevada Shopping, la llamada de aviso activó el protocolo de evacuación y obligó a los trabajadores a abandonar el edificio y concentrarse en el aparcamiento exterior, pendientes del móvil y de cualquier actualización oficial. Los clientes también vivieron el temblor por sorpresa; algunos relataron que el primer seísmo les sorprendió en el parking subterráneo, donde el susto fue inmediato.

Desalojo de la Alhambra

En las calles de Granada, la incertidumbre se convirtió en tema de conversación. Muchos vecinos aguardaron al aire libre para conocer el estado de sus viviendas mientras los equipos de emergencia y la policía revisaban daños en estructuras y locales.

Con 37 grados de temperatura, algunos se prepararon para una espera larga, aprovisionándose para las próximas horas. Entre los espacios desalojados por precaución se encuentran los Palacios Nazaríes, la Alhambra y un centenar de establecimientos, en una jornada marcada por la tensión y la vigilancia constante ante la actividad sísmica.