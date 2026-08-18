El jefe de la oposición, sin paños calientes define al Ejecutivo y se presenta como una garantía para España

Elma Saiz critica al PP por no comportarse como "un partido de Estado" ante la crisis migratoria en Ceuta

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La crisis migratoria en Ceuta sigue alimentando el rifirrafe entre Gobierno y oposición, mientras los inmigrantes duermen en playas y parques. Feijóo, respondía a las palabras de la ministra de Inclusión, Elma Saiz que este martes acusaba al PP de no comportarse como un partido de Estado y obstaculizar la colaboración institucional en una situación como la que se vive en la ciudad autonóma tras la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de estar "ausente" e "inerte".

El jefe de la oposición, sin paños calientes define al ejecutivo como un "un Gobierno ausente, inerte e indiferentes a los intereses, la seguridad, la integridad y la soberanía de los españoles". Así de duro, ha reaparecido Feijóo para criticar la gestión de la crisis en Ceuta, durante su visita a la exposición fotográfica dedicada a Leopoldo Calvo-Sotelo con motivo del centenario de su nacimiento en Ribadeo (Lugo).

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Feijóo ha apuntado directo, tras 19 días del cruce de miles de migrantes, que muchos aún circulan por las calles, ante la preocupación de los ceutíes que han visto alterada su normalidad. Ha comparado al Gobierno con los líderes de la Transición acusando al Ejecutivo actual, de que en vez de gobernar, "desgobierna":

La portavoz del Gobierno, también ha hecho acusaciones directas al Partido Popular: "Quizá hay una directrices desde Génova que "complican" la colaboración entre administraciones", ha asegurado Saiz en alusión al ultimátum del presidente ceutí.

La vicesecrataria popular, Cuca Gamarra, también ha sido un acicate contra el Gobierno por la situación en Ceuta, aunque ha negado que estén caldeando el ambiente. "No estamos aquí para calentar nada", asegura y reconoce que los miles de inmigrantes que deambulan por Ceuta no se pueden devolver a todos de manera inmediata. Aclara que las soluciones de su partido busca respetar la ley.

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Sin embargo, repite sus criticas a la reciente regularización de miles de inmigrantes: "Lo que ha fallado estrepitosamente es la política de papeles para todos y de la vía de la ilegalidad que se ha practicado y se está practicando de la mano de Pedro Sánchez".

"Nadie niega que debe hacerse con todas las garantías y en cumplimiento de la Ley", dice, pero no se fían de las intenciones del Gobierno ante los nuevos emplazamientos para acoger migrantes e iniciar los trámites; también exigen ver a medio centenar de funcionarios de extranjería gestionando los expedientes.

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Saiz, sin embargo ha dejado claro que su solución es "temporal y extraordinaria" porque también quieren devolver a todos los que las leyes permitan.