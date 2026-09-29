La OCU advierte de una falta de políticas claras dentro de una misma marca, donde las medidas difieren según el tipo de prenda

La organización también denuncia una falta de información clara para los consumidores en las páginas webs

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Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el tallaje real de una prenda varía dependiendo de la marca que la comercialice, con diferencias de hasta 13 centímetros para una misma talla. Esta investigación se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, que ha realizado las mediciones.

El estudio compara las medidas reales de cuatro prendas de vestir de 13 conocidas marcas de ropa: Bershka, C&A, Cortefiel, H&M, Kiabi, Mango, Pull&Bear, Primark, Sfera, Shein, Springfield, Zalando y Zara. En él, la organización revela diferencias de hasta el 26% para la misma talla, esto es "más de 11 cm de diferencia en la cintura de un vaquero de mujer de corte recto y tiro alto, talla 42", explican.

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Falta de información en las páginas de compra online

Pero estas diferencias no solo existen entre marcas. La OCU también advierte de una falta de políticas claras dentro de una misma, donde las medidas difieren según el tipo de prenda. El problema, explican, es que "una de cada dos webs de ropa tampoco ofrece una información mínimamente aceptable sobre las medidas reales de sus prendas".

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La investigación ha detectado una falta de información básica como las medidas completas de la prenda, las medidas corporales recomendadas y la talla del modelo que la lleva puesta, así como una explicación sobre su ajuste al cuerpo, una recomendación de la talla que mejor se ajusta al usuario o la posibilidad de acceder a las opiniones de otras personas.

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En este aspecto, C&A, Pull&Bear y H&M son las tres marcas que mejor informan al consumidor en su página web. Por el contrario, Sfera, Primark y Bershka destacan por su escasa información.

La OCU pide tallas claras y una oferta que no deje a ningún usuario fuera

La investigación también ha analizado la oferta de prendas de ropa en tallas grandes, es decir, de tamaño XL o superiores. En este aspecto, C&A, Zalando y H&M ofrecen la respuesta más amplia y consistente, mientras que Pull&Bear, Sfera y Zara se quedan alrededor de la XL o 46-48, y Bershka presenta la oferta más limitada.

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De esta forma, la OCU reclama un sistema común obligatorio de información sobre tallas, así como las medidas reales y de referencia para cada penda. También estandarizar la forma de medir e incluir tallas grandes en la oferta de cada marca.