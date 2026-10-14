En noviembre la rebaja máxima será de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos para la gasolina y el diésel

Cristian Castillo, experto en logística, avisa: “La gasolina lleva doce semanas seguidas subiendo. Los precios seguirán altos durante todo el otoño”

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El índice de precios de consumo (IPC) se disparó seis décimas en septiembre, hasta el 4,9 % interanual, la tasa más alta desde febrero de 2023, por el encarecimiento de los carburantes y combustibles que han subido un 27,7 %, en un contexto de crisis energética provocada por la guerra en Irán.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (que excluye la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 3,1 %, dos décimas más que en el mes anterior.

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En el comportamiento de los precios de septiembre presionó a la baja la ampliación del descuento al diésel, que pasó de 10 céntimos por litro en agosto a 20 céntimos en septiembre, y en sentido contrario el de la gasolina, que se redujo de 10 a 5 céntimos.

El gasóleo sube un 34 % y la gasolina, un 27,5 %

Las estadísticas revelan que el gasóleo subió un 34 % y la gasolina, un 27,5 %, a pesar de las reducciones incluidas en el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno como consecuencia del conflicto en Oriente Medio: el descuento al diésel pasó de 10 céntimos por litro en agosto a 20 céntimos en septiembre y el de la gasolina se redujo de 10 a 5 céntimos.

Esta rebaja fiscal pasará a ser de 20 céntimos en ambos casos a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de protección a familias y empresas, que aprobó el Ejecutivo a finales del mes pasado y que debe ser convalidado esta misma semana por la Diputación Permanente.

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El precio de la luz, por su parte, también ha repuntado hasta un 11,4% respecto a hace un año, aunque el incremento supera el doble dígito, se queda más de tres puntos por debajo del umbral del 15% que exige la norma para la activación del escudo fiscal.

Los huevos siguen subiendo: un 12,3 %

El grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 2,7 %, aunque algunos productos de la cesta de la compra presentaron subidas mucho más pronunciadas, como las bayas frescas (47,4 %), las hortalizas (17,3 %), los cítricos frescos (15,1 %), los huevos (12,3 %) y las frutas tropicales (11,6 %).

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Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fueron los combustibles líquidos (64,7 %), la joyería y los relojes de pulsera (22,8 %), el transporte de pasajeros por vía aérea, nacional (15,3 %) y las prendas de vestir para bebés menores de 2 años (13,6 %).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en septiembre las registraron el transporte de pasajeros por tren, un 11,2 % menos; el transporte de pasajeros por mar, con un descenso del 7,3 %; los periódicos, un 5,9 % menos; los equipos para deporte, un 4,7 %; y el café y sucedáneos, un 4,3 % menos.

La inflación mensual fue del 0,3 %

En comparación mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,3 % respecto a agosto. Los grupos con mayor repercusión positiva fueron el del vestido y calzado, que recogió el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada, y el de la vivienda, por el encarecimiento de la electricidad y de los combustibles líquidos.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó las actividades recreativas, deporte y cultura, debido al abaratamiento de los paquetes turísticos.

Lo que más subió de precio en septiembre fueron las hortalizas (18,5 %) y los combustibles líquidos (12,4 %), y lo que más bajó, el alquiler de coches, con una caída del 35 %, y el de autocaravanas, un 20,9 % menos, según detalla el INE.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas: Castilla-La Mancha y Galicia presentaron la tasa más elevada, 5,5 % en ambos casos, mientras que Canarias y Aragón, la más baja, un 4,4 %. En el mes de septiembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 5 %, cuatro décimas más que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,6 %.