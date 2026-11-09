Cuerpo, ha reiterado que no se paralizará el servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid Barcelona

Los usuarios de Rodalies se rebelan contra la nueva jornada de caos en los trenes: "Es una vergüenza"

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado que no se paralizará el servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante las obras de remodelación. No es la primera vez que informa de esa decisión, después de que el dimitido Óscar Puente, asegurara que el Gobierno valoraba la suspensión del servicio.

"Esta es la opinión que además nos dan los técnicos", ha explicado Cuerpo ante la intranquilidad entre empresarios y presidentes autonómicos. "Creemos que es importante dar una señal también de confianza sobre, en este caso, el servicio de la línea más importante en términos de viajeros de nuestro país, la línea Madrid-Barcelona", ha asegurado el ministro que tiene las competencias de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Cuerpo se pronunció asimismo sobre la situación de Rodalies, cuyos maquinistas han convocado huelgas este martes y jueves, y subrayó que "la prioridad es ser capaces de avanzar en sus demandas".

En este sentido, señaló que están dialogando con el sindicato Semaf e intentando incorporar sus propuestas, para lo que han estado intercambiando textos normativos a lo largo del fin de semana con ellos para "hacerlo lo antes posible".

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Cuerpo señaló que en la reunión mantenida la semana pasada se consiguieron "importantes avances" y el Gobierno seguirá intentando incorporar las peticiones que tienen, esencialmente en materia de seguridad en el trabajo.

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"Y a partir de ahí esperemos también que alivie, en este caso, la situación en materia de los paros. Pero lo importante, siempre he dicho, la prioridad ahora es ser capaces de avanzar en sus demandas", dijo.