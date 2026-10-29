Sergio Delgado 29 OCT 2026 - 07:15h.

Una experta en finanzas da pautas para ahorrar con los regalos de Navidad y explica cuándo es mejor comprarlos: de productos de tecnología a perfumes o ropa

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Aunque puede parecer algo prematuro, octubre y noviembre pueden convertirse en los mejores aliados del bolsillo antes de Navidad. Sí, todavía quedan semanas para las celebraciones, sin embargo, organizar los gastos permite distribuir las compras y evitar decisiones precipitadas.

“Octubre es un buen momento para empezar a organizar las compras navideñas, pero esto no significa que tengamos que comprar todos los regalos ahora”, explica Cristina Casillas, experta en finanzas del comparador financiero HelpMyCash.

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La experta recomienda “hacer una lista, fijar un presupuesto y comparar precios. Si encontramos un regalo a buen precio en octubre, no hace falta esperar. Pero en productos como la tecnología puede merecer la pena seguir los precios hasta el Black Friday”.

Una Navidad que puede costar casi 800 euros por persona

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizada a 2.000 personas de entre 18 y 74 años, el gasto previsto para la Navidad de 2025 alcanzaba los 796 euros por persona. No se espera una cantidad menor para 2026.

Los regalos representan 370 euros, mientras que las comidas y cenas suponen otros 132 euros. Los viajes concentran 117 euros y la lotería, 73 euros por persona. Pero claro, el estudio también revelaba que el 52% de los encuestados creía que terminaría gastando más de lo presupuestado y más que las medias comentadas.

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Para evitarlo, distribuir las compras entre octubre, noviembre y diciembre permite aliviar la presión económica. Una familia que destine 600 euros a regalos puede repartirlos en tres desembolsos de 200 euros. “No obstante, comprar anticipadamente no garantiza encontrar mejores precios siempre”, comenta la experta.

Diciembre puede salir caro por las prisas

Comprar durante el último mes del año no supone necesariamente pagar más, pero deja menos margen para comparar establecimientos y puede obligar a contratar envíos urgentes. “Además, si el regalo que queremos se agota o no llega a tiempo, podemos terminar comprando otro más caro simplemente por salir del paso”, explica.

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Tampoco puede afirmarse que todos los comercios incrementen sus precios antes de Navidad. Lo importante es contrastar precios entre establecimientos y no dejarse impresionar únicamente por el porcentaje de descuento anunciado, especialmente cuando se buscan juguetes populares o dispositivos electrónicos.

Black Friday: no todos los descuentos son oportunidades

El próximo Black Friday se celebrará el próximo 27 de noviembre de 2026. Según un análisis de la OCU sobre la campaña de 2025, el 37% de los productos examinados eran más caros que su precio mínimo de septiembre y octubre, mientras que el 35% estaban más baratos.

“Si queríamos regalar unos auriculares de 100 euros y los encontramos por 75, ahorramos 25 euros. Pero si compramos cosas que no necesitábamos solo porque están rebajadas, podemos terminar gastando más”, explica la especialista.

Los juguetes más solicitados y los regalos de modelos específicos conviene buscarlos anticipadamente para evitar problemas de disponibilidad.

En tecnología puede resultar interesante esperar a las promociones de noviembre, siempre que se haya seguido previamente la evolución de los precios. Con la ropa y los perfumes, la decisión dependerá de las ofertas y de si se busca un artículo determinado. “También es importante comprobar los plazos de devolución cuando se compra con mucha antelación”, recomienda.

Un presupuesto de 900 euros repartido en tres meses

Elaborar un presupuesto antes de comenzar las compras navideñas es fundamental para evitar que las celebraciones comprometan la economía familiar.

No se trata únicamente de establecer cuánto dinero se destinará a los regalos, sino de identificar todos los desembolsos previstos y fijar un límite realista. Esta planificación también permite detectar gastos prescindibles y disponer de cierto margen para imprevistos.

“Lo primero es calcular cuánto podemos gastar sin comprometer los gastos habituales del hogar. Y no hablamos solo de regalos: también hay que contar las comidas, los desplazamientos y las celebraciones”, explica la experta y añade un ejemplo, “una familia que prevea gastar 900 euros durante las fiestas puede reservar 300 euros mensuales desde octubre”.

Una alternativa consiste en separar ese dinero en una cuenta o espacio de ahorro, evitando mezclarlo con los gastos cotidianos.

El peligro de financiar unas fiestas que no podemos permitirnos

Las facilidades para aplazar pagos pueden llevar a prestar más atención a la cuota mensual que al coste total de la compra.

“El riesgo es llegar a enero y seguir pagando los regalos de Navidad, además de afrontar los gastos habituales del hogar. Y si utilizamos una tarjeta revolving con cuotas muy bajas, podemos tardar mucho tiempo en devolver la deuda y acabar pagando bastantes intereses”, advierte la especialista y sentencia, “es importante fijar un presupuesto realista y evitar financiar compras que no podemos permitirnos”.