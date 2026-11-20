Renfe, Iryo y Ouigo ofrecen los billetes entre Sevilla y Madrid con tarifas que parten de los nueve euros

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Renfe, Iryo y Ouigo ya han puesto a la venta billetes de Alta Velocidad a partir del 13 de diciembre, entre Sevilla y Madrid, un día después de que la jueza que investiga el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, autorizara comenzar los trabajos en la vía. Las tres compañías ofrecen los billetes con tarifas que parten de los nueve euros, aunque no existe una fecha exacta de cuándo estará lista la línea ferroviaria, tras la tragedia ferroviaria el pasado 28 de octubre.

La jueza que investiga el accidente en el que fallecieron 69 personas ha dado luz verde a ADIF para comenzar los trabajos de reparación de la vía que conecta Sevilla y Madrid.

Si los plazos previstos se cumplen, la conexión ferroviaria entre ambas ciudades los pasajeros del AVE podría volver a la normalidad antes de Navidad, una fecha en la que se realizan millones de desplazamientos por tren. En este caso se cumpliría lo previsto y anunciado por el exministro de Transportes Óscar Puente.

Los precios de los billetes de AVE en diciembre

Los precios de los billetes disponibles en las diferentes compañías para las próximas semanas varía según las fecha. Renfe ofrece billetes desde nueve euros para los días 15, 16 y 19 de diciembre, mientras que a partir de esas fechas se mantiene en 22, aunque estas tarifas varían en función del horario elegido ; de ahí que también hay trayectos con un mayor precio.

Ouigo también ofrece billetes a partir de nueve euros para viajar desde Sevilla a Madrid, aunque el importe depende del horario elegido para viajar. Iryo tiene disponible billetes con tarifas algo más altas que empieza desde los 22 euros.

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A pesar de que las tres compañías ya están vendiendo billetes a partir del 13 de diciembre la conexión sigue fuera de servicio. Renfe, Iryo y Ouigo se están ajustando a la previsión anunciada por Óscar Puente, en su momento, cuando aseguró que la línea estaría operativa antes del 6 de diciembre.