Alberto García reprocha al PP que no se adhiera a la iniciativa: "Si tienen los 'bemoles' necesarios, mantengan su negativa a firmar!!!!!!"

Raquel, la víctima de Adamuz que dio a luz en la UCI: de la "esperanza" con su bebé Teo a la necesidad de que su familia tome decisiones por ella

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La tragedia ferroviaria de Adamuz con más de 40 fallecidos no puede volver a ocurrir. En una carta abierta el padre de Raquel, una mujer embarazada que viajaba en uno de los trenes accidentados al futuro presidente del Gobierno que salga el 29N, reclama "un pacto de Estado para mejorar la seguridad en los ferrocarriles".

Alberto García ha escrito una carta abierta, publicada por el periódico ABC, diez meses después del accidente de trenes en Adamuz, en los que viajaban sus dos hijas, la pareja de una de ellas y el perro de la familia.

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Raquel, su hija que estaba embarazada ya dio a luz al pequeño Teo, pero tendrá secuelas para toda la vida, como muchos de los heridos; por eso este padre, en nombre de la Asociación de víctimas del accidente, ha escrito al futuro presidente del Gobierno para trasladar la iniciativa de este colectivo "apolítico" que no representa a ningún partido.

" Pertenezco a la asociación de víctimas por tal hecho. Dicha asociación ha propuesto un pacto de Estado para mejoras en infraestructuras y seguridad en los ferrocarriles. Somos abiertamente apolíticos y no representamos a partido alguno. Son varios los que han firmado ya ese pacto. Entendemos que con ello están dispuestos a cumplir con las pretensiones de la asociación, a día de hoy y en un futuro. Son pretensiones que afectan al conjunto de la ciudadanía del país, sea cual sea su ideología", se lee en la misiva publicada íntegramente por ABC.

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Este hombre reprocha el comportamiento de los líderes políticos de los principales partidos a pesar de que en accidente de trenes "murieron personas, muchas" y otras, como en su caso "resultaron heridas gravemente y de por vida".

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Pablo García detalla que este compromiso ya lo han firmado PSOE, Frente Amplio, Esquerra Republicana de Cataluña, Adelante Andalucía". Vox ha asegurado, que lo firmará. "Otros ni siquiera han contestado (Bildu, PNV, Podemos).

Afea al PP que no firme el compromiso para un pacto de Estado

Este hombre, sin embargo, subraya la actitud del Partido Popular: "Caso curioso. Oficialmente (dicho por las altas autoridades del partido, empezando por el sr. Feijóo), están de acuerdo en mostrar su apoyo. Ahora bien, NO lo firman!", ha escrito.

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"No firman pacto alguno con otros partidos porque, como otras veces, no cumplirán", dicen, pero agrega "No es posible poner una excusa más infantil. 'No te invito a mi fiesta de cumpleaños de 6 años porque tú no me invitaste'. ¿No cumplirán? Es posible, me lo creo todo".

El padre de Raquel critica "la absoluta insolidaridad, el desprecio por las víctimas y la ciudadanía en general" y les pide que "cumplan con su deber, más allá de que otros lo hagan o no. Gobernarán, o no, PARA TODOS". Termina haciéndoles a todos "una invitación al actual presidente y al candidato".

"Vengan conmigo a ver a mi hija R. Vengan! Sin cámaras, sin prensa, sin testigos". Y prosigue: "Mírenla a la cara, directamente. Cinco minutos! Está en Madrid, no tienen que hacer desplazamientos. Sientan en primera persona lo que significa la mala planificación, la falta de prevención, de seguridad y de mantenimiento!", reclama este padre desesperado.

"Mírenla a la cara y después...Si tienen los 'bemoles' necesarios, mantengan su negativa a firmar!!!!!!". Debajo de estas últimas líneas estampó su firma, "con el mínimo respeto, reciban un saludo. Alberto García".