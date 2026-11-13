Joaquim Hortalá, nuevo presidente de Adif, e Inmaculada Carrizo, de Renfe

Joaquín Hortalá salió en junio de este mismo año de Renfe, apenas dos años después de su incorporación.

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El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo, nueva presidenta de Renfe, ha informado el Ministerio de Transportes.

Hortalá salió de Renfe en junio de este año

Hortalà cuenta con experiencia en el sector ferroviario tanto desde el operador público como desde el ámbito regulatorio. Fue secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de administración de sus sociedades participadas entre 2024 y 2026. Se incorporó a la compañía en mayo de 2024, durante la presidencia de Raül Blanco, procedente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), donde había ejercido como director jurídico.

Antes, entre 2013 y 2021, desarrolló buena parte de su trayectoria en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ocupó los puestos de director de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo. También fue secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Su salida de Renfe se produjo en junio de este año, apenas dos años después de su incorporación. El directivo comunicó su dimisión el 23 de junio como secretario general y del Consejo de Administración, así como director de la Asesoría Jurídica. La compañía atribuyó oficialmente su marcha a "motivos estrictamente personales" y señaló que se haría efectiva una vez designado su sustituto para garantizar una transición ordenada.

Abogado del Estado desde 2004, Hortalà comenzó su carrera profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona, donde trabajó hasta 2010, y posteriormente ocupó un puesto en el Ministerio de Fomento entre 2010 y 2011. Tras su etapa en los organismos de competencia, fue director jurídico del FROB entre 2022 y 2024.

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Inmaculada Gutiérrez era hasta ahora directora general de Renfe Proyectos Internacionales

El Consejo de Ministros ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe, en sustitución de Álvaro Fernández Heredia, que cesa en el cargo.

Gutiérrez Carrizo ha sido hasta el momento directora general de Renfe Proyectos Internacionales, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados.

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Cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado y en empresas privadas y públicas. Con anterioridad, en la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ha sido además consejera económica y comercial de España en Estados Unidos.

Inmaculada Gutiérrez Carrizo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Posee la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Rey.