Adif llevará a cabo las labores de reconstrucción y reparación de la zona de la vía donde se produjo el accidente de Urda

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El gestor ferroviario Adif realizará este viernes la primera valoración de la vía de Urda, Toledo, donde el pasado 28 de octubre una colisión entre dos trenes provocó la muerte de 69 personas, tras recibir este jueves la autorización de la jueza para comenzar la reconstrucción del tramo afectado.

La juez titular del caso ha dictado este jueves una providencia en la que autorizaba a Adif a comenzar la reconstrucción del tramo de vía afectado por el accidente ferroviario de Urda, Toledo, por lo que, según han confirmado a EFE fuentes de Adif, el administrador ferroviario examinará la vía antes de iniciar su reconstrucción.

Como consecuencia del accidente, la vía de la línea Madrid-Andalucía se vio afectada en unos 40 metros, aunque "por prudencia" Adif operará en un entorno de unos 400 metros hasta reponer por completo el servicio, según apuntó el exministro de Transportes, Óscar Puente.

Los pasos antes de las labores de reconstrucción y reposición

El exministro estimó entonces en 10 días naturales la posibilidad de poner en servicio la línea Madrid-Andalucía, una vez recibida la autorización judicial para poder iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea.

"Dependemos ahora mismo del permiso que nos dé el juzgado, pero con una estimación prudente a partir de un máximo de diez días naturales tendremos la posibilidad de poner en servicio de nuevo la línea", explicó el ministro el pasado 4 de noviembre, horas antes de renunciar al cargo.

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Según la providencia dictada por la jueza, la autorización judicial, solicitada por Adif, está condicionada al cumplimiento de dos requisitos.

Adif debe concretar el listado completo de los elementos afectados

El primero, que ha solicitado el Ministerio Fiscal, es que, una vez realizada la inspección y los trabajos de topografía en la zona afectada por el accidente, Adif debe concretar el listado completo de los elementos afectados.

El segundo requisito acordado por la jueza instructora es que una vez terminadas las labores de reconstrucción y reparación, la administradora "aporte una relación con todos y cada uno de los elementos que se hayan modificado, reparado y/o sustituido, con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación y/o modificación".

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La providencia recoge que Adif deberá remitir esa documentación a la jueza instructora para su incorporación al procedimiento judicial abierto, que sigue bajo secreto de sumario