En este modelo de contratación, el empleador no está obligado a formalizar un contrato por escrito si el periodo de servicio no supera los límites establecidos, aunque siempre es recomendable dejar constancia de los acuerdos alcanzados. Tampoco no es necesario aplicar retenciones del IRPF al salario, siempre que el empleo no se dé en el marco de una actividad económica y se mantenga dentro del régimen doméstico establecido.