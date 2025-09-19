Esta medida se lleva a cabo para hacer que el despido improcedente sea realmente disuasorio para las empresas
La propuesta de Sumar sobre el despido improcedente para que la compensación sea disuasoria en línea con Europa
El pasado miércoles en el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley llevada por Sumar en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente. Esta medida se lleva a cabo para hacer que el despido improcedente sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que en octubre se convocará la primera mesa de diálogo social "en la historia de la democracia" para reformar el despido restaurativo en España que será, por primera vez "a favor" de los trabajadores.
Qué es un despido restaurativo
La propuesta pretende reformar el despido para garantizar una recuperación tanto económica como vital y para permitir que la indemnización se adapte a cada caso para mayor justicia, afirman desde Sumar.
Desde el PSOE apoyan acabar con un "despido injusto" no solo recuperando los 45 días por año trabajado sino logrando que este "sea realmente restaurativo y disuasorio", algo que supone "una prioridad" para la ministra de Trabajo.
Gaspar Llamazares defendía en la red social X la definición de restaurativo: "Este tipo de despido consiste en un nuevo modelo que suplante al modelo de despido improcedente actual añadiendo los daños y perjuicios ocasionados por el despido, como forma compensatoria”.
Los sindicatos denuncian que España incumple el artículo 24 de la CSE, que garantiza el derecho de los trabajadores a la protección ante el despido, recibiendo una indemnización adecuada o reparación apropiada en caso de que sea injustificado.
Ambos sindicatos ya apelaron al Comité Europeo de Derechos Sociales, que les dio la razón en cuanto al incumplimiento de la normativa española dado que la indemnización en los despidos improcedentes en España, que asciende a 33 días por año trabajado, no es resarcitoria de los daños causados ni disuasoria.
Error en la votación de un diputado del PP
La propuesta, sin carácter legislativo consiguió prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; la diputada de Compromís integrada en el Mixto, Águeda Micó; y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida.
Enfrente han estado el resto del PP, Vox y UPN, que han votado en contra, mientras que Junts ha optado por abstenerse. De este modo, el resultado final ha sido de 171 votos a favor frente a 170 en contra y seis abstenciones de Junts (se ha ausentado un diputado del partido).
No es la primera vez que el Congreso aprueba una iniciativa laboral por el error al votar de un diputado. Fue en 2021 cuando el exdiputado también del PP Alberto Casero se equivocó y votó favorablemente de la convalidación de la reforma laboral de Yolanda Díaz.
Eso sí, en aquella ocasión se trataba de un texto con carácter legislativo mientras que el de este miércoles se trata de una propuesta que no llegará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).