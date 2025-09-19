Esta medida se lleva a cabo para hacer que el despido improcedente sea realmente disuasorio para las empresas

La propuesta de Sumar sobre el despido improcedente para que la compensación sea disuasoria en línea con Europa

Compartir







El pasado miércoles en el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley llevada por Sumar en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente. Esta medida se lleva a cabo para hacer que el despido improcedente sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que en octubre se convocará la primera mesa de diálogo social "en la historia de la democracia" para reformar el despido restaurativo en España que será, por primera vez "a favor" de los trabajadores.

PUEDE INTERESARTE El Consejo de Europa falla contra España por su "insuficiente" indemnización por despido improcedente

Qué es un despido restaurativo

La propuesta pretende reformar el despido para garantizar una recuperación tanto económica como vital y para permitir que la indemnización se adapte a cada caso para mayor justicia, afirman desde Sumar.

Desde el PSOE apoyan acabar con un "despido injusto" no solo recuperando los 45 días por año trabajado sino logrando que este "sea realmente restaurativo y disuasorio", algo que supone "una prioridad" para la ministra de Trabajo.

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Supremo rechaza aumentar por vía judicial la indemnización de 33 días por despido improcedente

Gaspar Llamazares defendía en la red social X la definición de restaurativo: "Este tipo de despido consiste en un nuevo modelo que suplante al modelo de despido improcedente actual añadiendo los daños y perjuicios ocasionados por el despido, como forma compensatoria”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los sindicatos denuncian que España incumple el artículo 24 de la CSE, que garantiza el derecho de los trabajadores a la protección ante el despido, recibiendo una indemnización adecuada o reparación apropiada en caso de que sea injustificado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ambos sindicatos ya apelaron al Comité Europeo de Derechos Sociales, que les dio la razón en cuanto al incumplimiento de la normativa española dado que la indemnización en los despidos improcedentes en España, que asciende a 33 días por año trabajado, no es resarcitoria de los daños causados ni disuasoria.

Error en la votación de un diputado del PP

La propuesta, sin carácter legislativo consiguió prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; la diputada de Compromís integrada en el Mixto, Águeda Micó; y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida.

Enfrente han estado el resto del PP, Vox y UPN, que han votado en contra, mientras que Junts ha optado por abstenerse. De este modo, el resultado final ha sido de 171 votos a favor frente a 170 en contra y seis abstenciones de Junts (se ha ausentado un diputado del partido).

No es la primera vez que el Congreso aprueba una iniciativa laboral por el error al votar de un diputado. Fue en 2021 cuando el exdiputado también del PP Alberto Casero se equivocó y votó favorablemente de la convalidación de la reforma laboral de Yolanda Díaz.

Eso sí, en aquella ocasión se trataba de un texto con carácter legislativo mientras que el de este miércoles se trata de una propuesta que no llegará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).