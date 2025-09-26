“¿Tú crees que Carlitos trabaja 37,5 horas a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir”, defendía Garamendi

Yolanda Díaz acusa a PP, Junts y Vox de "abofetear a 12,5 millones de trabajadores" con su no a la reducción de la jornada

MadridLas recientes palabras del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, han vuelto a levantar revuelo. Durante su intervención en el Forbes Spain Economic Summit lanzó un discurso de lo que a su juicio es “la cultura del esfuerzo” ante el mensaje de “trabajar menos para vivir mejor”.

“¿Tú crees que Carlitos (Carlos Alcaraz) trabaja 37,5 horas a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir”, le espetaba el presidente de la patronal a su interlocutora.

“El gran drama que tenemos en este país es la actitud”, añadía, unas palabras que no han gustado a todos y que fueron muy criticadas en redes sociales.

Desde los sindicatos defendían que el problema de actitud es “el de la patronal que quiere que volvamos al siglo XIX. Cuando Garamendi habla de cultura del esfuerzo, no te confundas, está hablando solo de TU esfuerzo”.

Otros usuarios comentaban indignados sobre la diferencia de salarios en el ejemplo que puso del tenista. “Pues yo estoy con don Garamendi en lo de imitar a Alcaraz: meter diez horas diarias, que te paguen una pasta gansa y jubilarse a los treinta y pico”.

Garamendi cree que el Gobierno "está rompiendo" el diálogo social

Garamendi también tuvo palabras para Yolanda Díaz quien asegura que "está rompiendo el diálogo social" a tratar de sacar adelante un cambio del registro horario después de que las Cortes rechazaran la reducción de la jornada laboral.

"El diálogo social por parte del Ministerio de Trabajo cada día es menor. Yo lo defino como el monologo social", señalaba.

"El Ministerio, cuando no le sale el diálogo social, va al Parlamento. Y cuando no le funciona, dice, pues lo hago yo", ha explicado el líder de la CEOE, aludiendo a la orden ministerial a través de la que el Gobierno trata de modificar reglamentariamente el actual registro de jornada.

Garamendi, que ha añadido que no sólo trata de hacerlo el Ministerio con esta norma, "está rompiendo con los 50 años de trabajo del diálogo social por un interés político de estar en la calle".

Ha considerado que esta manera de actual del Ministerio es "de carácter populista" y ha dejado claro que no les ha llamado para negociar ni los cambios en el registro de jornada ni otros anunciados como, por ejemplo, aquellos en materia de despido.

Díaz contesta a Garamendi que defender a los trabajadores le "llena de orgullo”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contestado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que defender los derechos de la gente trabajadora le llena de "orgullo" y "no de rabia", tras criticar el líder de los empresarios que la ministra vaya a endurecer el registro horario "sin diálogo social" porque se ha "enrabietado" por el rechazo en el Congreso a la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas.

Si al señor Garamendi no le gusta que las mujeres tomemos decisiones, que se acostumbre", ha trasladado Yolanda Díaz a través de un mensaje en su red social 'X'.