Pánico ante el avance de la peste porcina: "Si entra en mi explotación, sería mi fin"

El brote de peste porcina africana ya deja medio centenar de jabalíes muertos y obliga a ampliar el radio de búsqueda

Alerta ante la peste porcina es España: "No es fácil de controlar"

Cincuenta jabalíes han aparecido muertos en la zona cero de la peste porcina africana y, por el momento, los animales contagiados se mantienen en nueve. Los equipos que trabajan para controlar el brote han ampliado el radio de búsqueda de animales muertos hasta los veinte kilómetros. Estas muertes ya están repercutiendo en el sector cárnico, una empresa de Barcelona ha tenido que despedir a 300 empleados.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Miguel Ángel Querol, ganadero, para conocer cómo está viviendo el sector esta alerta alimentaria. Miguel Ángel explica cómo se actuará si la enfermedad llega a una explotación: “Entiendo que lo que se haría sería sacrificar a todos los animales, porque, por lo que me han explicado, esta enfermedad no se puede curar. Una vez entra en una explotación, fallecen todos los animales que la tengan y se deben sacrificar el resto por parte de la inspección veterinaria”.

Miguel Ángel Querol, ganadero: "Dentro de la explotación no entra nadie más que nosotros, los veterinarios y los trabajadores de las empresas que nos integran"

Además, detalla cómo se protegen las granjas ante este brote: “No ha entrado en ninguna explotación y es muy complicado que entre, aunque todos sabemos que el riesgo cero no existe. Nosotros, como ganaderos y profesionales del sector, hacemos todo lo posible para evitarlo. Nos protegemos con medidas de bioseguridad: dentro de la explotación no entra nadie más que nosotros, los veterinarios y los trabajadores de las empresas que nos integran. Al entrar nos cambiamos de ropa y calzado, nunca llevamos nada del exterior”.

Por último, explica las consecuencias económicas que tendría para él un brote en su granja: “Abrí mi explotación hace año y medio, después de esperar siete años a que me concedieran los permisos. Aún la estoy pagando con un préstamo hipotecario y la cuota mensual no es pequeña. Si me entrara el brote y tuviera que cerrar la granja, que alguien me explique cómo sigo afrontando los pagos. Sería mi fin”.