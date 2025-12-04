Los sindicatos que negocian con el ministerio de Sanidad critican la falta de interés en llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos

Los médicos vuelven a manifestarse en las calles de Madrid y reclaman un estatuto propio que reconozca su singularidad

Los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a unirse a una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero para protestar contra el Estatuto de Sanidad. La movilización se repetirá cada martes "mientras sea necesario" ante la "falta de respuesta" de la ministra, Mónica García.

La secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, , junto a representantes de los otros sindicatos que participan en la negociación del estatuto marco, han criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su falta de interés en llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".

Estas organizaciones lamentan que las "negociaciones paralelas" que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con "el dudoso honor" de haber logrado "un frente común sindical", al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga. "La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", han criticado.