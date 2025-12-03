Carlos Plá 03 DIC 2025 - 04:00h.

Sus más de 15.000 seguidores pueden optar a las viviendas que sacan a la venta, con precios por debajo del 10% de su valor de mercado

"La brecha entre sueldos y vivienda se agranda": la realidad detrás del vídeo viral de José Antonio y su vida en una furgoneta

ValenciaLa caída de la oferta de vivienda en Valencia ha provocado un incremento de los precios, haciendo prácticamente imposible encontrar un piso a un precio razonable en la ciudad y su área metropolitana. "Está llegando mucha población nueva procedente de diferentes ciudades de España donde la vivienda está más cara y ciudadanos extranjeros con una capacidad de compra más alta que son los que están adquiriendo los pisos porque los locales no pueden acceder a ellos", explica Sergio Iranzo, inmobiliaria Invernomics.

Este joven emprendedor comenzó en el mundo inmobiliario como personal shopper, buscando pisos para clientes. Pero, tras comprobar que no era un sistema eficaz, decidió cambiar su estrategia profesional. Gracias a su éxito en redes sociales, donde difunde sus conocimientos del mundo inmobiliario, decidió abrir un canal de Telegram donde compartir con sus seguidores aquellos pisos que representan una buena oportunidad de compra.

El canal comenzó con 1.000 miembros y actualmente ya cuenta con más de 15.000. Con este sistema ya han vendido más de 600 viviendas en tres años.

Sorteo de viviendas

El sistema es muy sencillo. Cuando captan un piso interesante lo suben al canal. "Normalmente son viviendas que requieren una reforma parcial o integral y negociamos el precio de venta con el propietario, teniendo el cuenta el coste de la reforma, para que esté un 10% por debajo del valor de mercado", afirma Iranzo.

Junto a las fotos, publican un informe con el estado del piso, el precio medio de la zona, tanto de venta como de alquiler, para que los clientes puedan comprobar que se trata de una buena compra.

El piso permanece en el canal durante dos horas para que los interesados puedan incribirse en el sorteo. "Con todos aquellos que quieren optar a la compra hacemos el sorteo. No se trata de una subasta, hay un precio fijo y utilizamos una web de sorteos".

A los clientes que ya han optado a otros pisos y no lo han conseguido, les dan más opciones. Una vez se conoce al ganador se inicia el proceso de compra. "Es igual que cualquier otro. Nosotros acompañamos al cliente en todo momento, vamos a notaría y si le hacen falta servicios adicionales se los ofrecemos", asegura.

Para ello han creado una empresa de reformas propia y cuentan con un servicio de broker hipotecario, para conseguir las mejores ofertas de los bancos para sus clientes. "Está diseñado de forma para que el proceso de compra sea totalmente pasivo para el cliente, si así lo desea", afirma.

Subida de precios y caída de la oferta

Con la experiecia de años en el sector, Sergio pronostica que la subida de precios de la vivienda va continuar. "Van a seguir creciendo, aunque se va a moderar, no va a ser como en los dos últimos años en los que se han disparado".

Lo que no va a cambiar va a ser la oferta de vivienda, que va a seguir bajo mínimos, un problema para aquellos que quieran acceder a un piso. "Nosotros tenemos clientes de dos tipos. Personas de entre 30 y 50 años que compran como inversión para alquilar y tener un complemento a su jubilación, y los que quieren comprar su primera vivienda".

Una situación que también va a suponer un problema para las inmobiliarias. "Hay muchas que pueden cerrar por la falta de producto. No pueden mantener su estructura y tienen que bajar la persiana".

Nuevos proyectos para sacar vivienda al mercado

A la falta de suelo se une otro problema para sacar al mercado vivienda nueva a precio asequible. "El coste de la obra está muy alto y no salen los números. Así que la poca vivienda nueva que sale a la venta es para la población adinerada y la calse media no puede acceder", afirma.

Para incrementar y mejorar la oferta existente, se han embarcado en nuevos proyectos para recuperar edificios vandalizados o cuya construcción no ha terminado. "Vamos con el arquitecto para ver si son recuperables y se puede hacer una rehabilitación integral. En otros, que tienen la fachada construida y la estructura, los terminamos. De esta forma, nos ahorramos una parte importante de la construcción y podemos sacar pisos a precio razonable", explica.

Con este método van a sacar próximamente una promoción de varios pareados con terraza en Almassora (Valencia) a 140.000 euros. "Esto mismo, hacerlo de cero costaría como mínimo 200.000 euros".