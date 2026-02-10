Las diferentes administraciones del Estado convocan alrededor de una 40.000 plaza al año, una tendencia que va creciendo dada la necesidad de cubrir las jubilaciones

La generación del 'baby boom' se jubila: el 47% de los españoles opositan o se plantean hacerlo

Cada año, las diferentes administraciones del Estado convocan entre 30.000 y 40.000 plazas para acceder a un empleo público. Muchas de estas convocatorias son para ingresar en uno de los diferentes puestos que permite convertirse en funcionarios de carrera, personal laboral fijo, personal estatutario (sanidad), personal docente o empleados en ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. El BOE y el portal buscador de la Administración General del Estado (AEG), son los mejores instrumentos para estar al día de estas convocatorias, los plazos y las materias correspondientes.

En los últimos años, las cifras de estas convocatorias han sido especialmente altas como en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2025 cuando se ofertaron 36.588 plazas para la AEG y otros cuerpos, de las que 27.697 fueron de nuevo ingreso (acceso libre) y 8.891 de promoción interna. No se trata de un dato singular ya que, la de 2024, fue casi un 10 % superior.

En estos primeros meses de 2026, como recoge la web Noticias Trabajo, el BOE anuncia 130 nuevas convocatorias de oposiciones y 1.719 plazas abiertas para convertirse en funcionario de carrera o personal laboral fijo. Estas oportunidades se suman a las más de 800 plazas anunciadas en los últimos días de enero, configurando uno de los arranques de año más dinámicos en materia de empleo público. Las convocatorias abarcan administraciones estatales, autonómicas y locales, y permiten acceder a puestos en sectores tan diversos como educación, sanidad, emergencias, investigación o servicios municipales.

En esta primera semana de febrero destacan especialmente las convocatorias educativas, que concentran el mayor número de plazas, seguidas por procesos sanitarios, empleo técnico en ayuntamientos y nuevas bolsas de trabajo vinculadas al sector cultural y a la investigación universitaria.

Educación: la convocatoria más numerosa

La oferta más destacada procede de Castilla-La Mancha, que ha abierto un proceso para el Cuerpo de Maestros con 543 plazas, convirtiéndose en la convocatoria más amplia publicada en estos días. Del total, 500 plazas son de acceso libre y 43 están reservadas para personas con discapacidad. Las especialidades convocadas incluyen Educación Primaria, Infantil, Inglés y Pedagogía Terapéutica, entre otras.

El proceso se desarrollará mediante concurso-oposición, el modelo habitual en el ámbito docente. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 29 de enero al 17 de febrero de 2026, lo que convierte esta convocatoria en una de las más relevantes para quienes buscan acceder a la función pública educativa con titulación universitaria de grado.

Emergencias y medio ambiente: refuerzo de los servicios forestales

Otra de las convocatorias de mayor impacto es la publicada por la Xunta de Galicia, que ha abierto un proceso para cubrir 199 plazas de bombero forestal dentro del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales. El acceso se realizará mediante concurso-oposición y está disponible tanto para turno libre como para promoción interna.

Uno de los elementos más llamativos es que solo se exige el título de ESO o equivalente, lo que amplía el abanico de aspirantes potenciales. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de febrero, y la convocatoria se enmarca en el refuerzo de los equipos de prevención ante la temporada de incendios.

Sanidad: nuevas oportunidades en atención primaria

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado una convocatoria para cubrir 62 plazas de Pediatra de Atención Primaria, destinadas a zonas consideradas de difícil cobertura. El proceso se realizará por concurso y los nombramientos serán en régimen de interinidad, lo que permite una incorporación inmediata al sistema sanitario público.

Las plazas se distribuyen por distintas áreas de salud de Andalucía y 6 de ellas están reservadas para personas con discapacidad. Esta convocatoria responde a la necesidad de reforzar la atención pediátrica en centros de salud, uno de los ámbitos más tensionados del sistema sanitario.

Bolsas de empleo: oportunidades para interinos y personal temporal

Según este medio, además de las oposiciones, el BOE y los boletines autonómicos han publicado nuevas bolsas de empleo público, que permiten trabajar como funcionario interino, personal estatutario o personal laboral temporal. Entre las más destacadas figuran:

Bolsa de bomberos forestales en Galicia, vinculada al mismo servicio que convoca las 199 plazas fijas.

Bolsas del Institut Valencià de Cultura (IVC) para cantantes de coro (soprano, tenor, barítono/bajo y alto), técnicos de conservación y restauración, y proyeccionistas de filmoteca.

Bolsas de personal investigador en universidades públicas como la Universitat de València, la Universidad Jaume I y la Universidad de Alicante, orientadas a proyectos científicos y de apoyo técnico.

Bolsa municipal del Ayuntamiento de Cádiz, con perfiles que van desde auxiliares de archivo y biblioteca hasta electricistas, mecánicos o personal de instalaciones deportivas.

Bolsas sanitarias en Illes Balears, con puestos como celador, telefonista, pinche, trabajador social y facultativos especialistas.

Bolsas del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que incluyen enfermería, medicina de familia y técnicos superiores sanitarios.

Estas bolsas permiten cubrir necesidades temporales y constituyen una vía de acceso habitual para quienes buscan experiencia en la administración pública.

Los interesados pueden consultar todas las convocatorias con plazo abierto en el portal oficial de la Administración General del Estado, donde es posible filtrar por estudios, ámbito geográfico y tipo de administración.