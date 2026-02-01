Celia Molina 01 FEB 2026 - 08:00h.

La autora de 'Gazpacho Agridulce' ha presentado su nuevo proyecto: un podcast de ocho episodios llamado 'Mi familia española'

Quan Zhou, sobre la regularización extraordinaria de migrantes: "Que yo sea más española no significa que tú lo seas menos"

Nada más comenzar este entrevista, la artista y autora multicultural, Quan Zhou - que fue finalista de los premios Princesa de Girona en 2025- recordó una frase del libro 'La mejor madre del mundo', de la escritora Nuria Labari, que decía: "Cada vez que una mujer española da a luz, una mujer latinoamericana se de alta en la seguridad social". Una afirmación que hace referencia a los trabajos -más o menos ajustados a sus verdaderas capacidades- a los que suelen acceder las mujeres migrantes que quieren labrarse un futuro en nuestro país y que le llevó a hacerse la siguiente pregunta: si las mujeres migrantes cuidan de los hijos de los demás, ¿quién cuida de los suyos?

Basándose en su propia experiencia pues, hasta los tres años, estuvo cuidada por una 'tata' andaluza llamada Loli, comenzó a investigar y conoció a otras chicas que habían pasado una infancia similar en nuestro país a finales de los años 80. Sara, de origen chino, Valeria, de Bolivia y Desiré, de Guinea Ecuatorial, le han dado su testimonio en un nuevo podcast llamado 'Mi familia española', que Quan ha presentado a Informativos Telecinco web:

Si las mujeres migrantes no pueden conciliar, ¿qué hacen?

"Yo me he criado en una familia española, pero creía que era algo que solo pasaba con los chinos. Es decir, que solo la comunidad china solía contratar a 'tatas' españolas para que criaran a sus hijos, pero que no pasaba más. Tiempo después, al escuchar un podcast, descubrí a otras personas de otras nacionalidades que habían tenido la misma experiencia. Y yo, al llevarlo a mi formato, pensé que narrativas de madres blancas que, por trabajo o por el motivo que sea, no pueden cuidar de sus hijos, hay muchas. Pero también me di cuenta de que nadie se preguntaba qué pasa con los niños de los migrantes, ¿quién les cuida? ¿damos igual? Porque esas figuras de apego que hemos tenido en nuestra infancia nos han influido mucho en nuestra personalidad", nos ha dicho, en exclusiva.

"El amor hacia las tatas va en doble dirección"

Lejos de centrarse en los aspectos sensacionalistas de esta realidad de los migrantes, ella ha querido poner el foco en "el amor, el apego y el estrecho vínculo" que se puede llegar a establecer entre un niño/a extranjero/a con su cuidadora o cuidador. Y no solo del niño hacia el adulto, sino que es un cariño libre de prejuicios que va en doble dirección:

"Es muy curioso porque, ahora, este tipo de relaciones se han asociado a una determinada ideología, con palabras como interculturalismo, pero las cuidadoras con las que he hablado solo recuerdan que querían a esos niños, sin más. Y que aprendieron de ellos cosas que antes no les habrían interesado, como a tranzar todo el cabello. A veces, intelectualizamos tanto todo que se nos olvida que primero hubo una persona sintiendo algo", ha añadido Zhou. "De hecho, las cuidadoras de Valeria eran muy tradicionales y de derechas y, aún siendo ella de Bolivia, siempre la han querido mucho y eso no les produce ningún tipo de contradicción".

En su afán por dar visibilidad a las vivencias de las personas migrantes en España, esta novelista gráfica también nos ha dado su opinión sobre el pacto del Gobierno con Podemos acerca de la próxima y extraordinaria regularización masiva, que dará derechos a medio millón de extranjeros residentes en España. "Yo creo que esto es positivo porque ese medio millón de personas que ya estaban aquí van a poder cotizar y llevar una vida normal. Nos han asustado tanto con las mentiras y la desinformación que, quieras o no, tanto bombardeo va calando. Se está dando derechos a gente que va a seguir pagando sus impuestos y espero que esto no se quede aquí y que sea un paso para crear una infraestructura nacional más justa" ha concluido la condecorada arista.