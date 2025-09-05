La vivienda sufre su mayor subida de precio en 18 años

El precio de la vivienda se dispara

El precio de la vivienda en España se ha disparado un 12,7%, registrando así su mayor incremento desde el año 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este repunte refleja la fuerte presión existente en el mercado, marcada por la elevada demanda y la escasez de oferta en determinadas zonas. Las comunidades donde más se ha notado esta subida son Murcia, Aragón y La Rioja, que encabezan el ranking de crecimiento. En el lado contrario, Cantabria y Castilla-La Mancha presentan los menores aumentos

'La mirada critica' habla en directo con Manuel Gabarre, abogado e investigador de vivienda, que explica la situación actual de la subida del precio de la vivienda: "La verdad es que es difícil encontrar dónde está el límite, porque no hay alternativa para el inquilino. Los precios de los alquileres también están disparados, por lo que todo el mundo está abocado a meterse en esta espiral de subida del precio de la vivienda".

Manuel Gabarre: "El endeudamiento de los hogares ahora está relativamente bajo en relación al PIB"

También comenta que estamos en una situación muy similar a la de 2007, en antes del estallido de la burbuja inmobiliaria: "Estamos prácticamente en los niveles de la burbuja, y el motivo es este: los precios de los alquileres fueron subiendo de una manera tan desenfrenada que no se puede hacer una perspectiva de vida como inquilino segura. Entonces hay mucha presión para la compra de la vivienda, y la vivienda tiene la capacidad de absorber todos los recursos porque es una necesidad básica".

Ante la pregunta de cuándo podría estallar esta situación, Manuel responde: "Digamos que es difícil que estalle como estalló en 2007. Si nos vamos a los datos, el endeudamiento de los hogares ahora está relativamente bajo en relación al PIB. Que explote la burbuja inmobiliaria como en 2007 es poco probable"