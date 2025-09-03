'La mirada crítica' habla con una exinterna del centro de menores de Hortaleza

Crece la tensión en el distrito de Hortaleza tras la agresión sexual a una menor de 14 años, presuntamente cometida por un interno de 17 años del centro de menores ubicado en la zona. Tras el ataque, dos encapuchados acudieron al centro con la intención de agredir a otros internos. Ayer por la tarde se produjo una manifestación no autorizada frente al centro, que se encuentra blindado por la policía. Más de 300 personas se congregaron para protestar. Estos hechos han reavivado el debate político, y la Comunidad de Madrid ya ha solicitado la repatriación de 46 menores residentes en el centro.

'La mirada crítica' ha hablado en exclusiva con María, una exinterna del centro, quien ha compartido su experiencia durante los dos periodos en los que estuvo ingresada. María describe su paso por el centro como horroroso, marcado por peleas, agresiones y robos: “Al estar en una situación en la que no podía hacer nada, activaba el modo supervivencia. Desde el primer día te enfrentas a esos problemas. No eres consciente de lo que estás viviendo, de la inseguridad y la violencia que hay, hasta que sales y lo cuentas.”

María, exinterna centro de menores Hortaleza: "Había drogas, sobre todo disolvente"

María relata algunos de los episodios más graves que presenció: “Las peleas eran constantes. Recuerdo una especialmente violenta en la que atravesaron la mano de un interno con un cuchillo. También hubo una agresión a un guardia de seguridad que tuvo que darse de baja. Mientras estuve allí, también se produjo una agresión sexual a una chica. A las chicas nos tenían que acompañar los guardias de seguridad a nuestras habitaciones para evitar incidentes o situaciones de acoso.”

Además, denuncia el consumo de drogas dentro del centro: “Había drogas, sobre todo disolvente, que es la más barata. Se consumía tanto dentro del centro como fuera, en el parque donde ocurrió la agresión.”