Exclusiva | Las imágenes de la vicepresidenta de Mazón en una gala mientras faltaba a la reunión del CECOPI

Susana Camarero defiende su gestión en la DANA: "Podría haberme quedado en el sillón de mi casa con el mando de televisión en la mano, pero no lo hice"

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, abandonó el CECOPI junto al responsable de carreteras, 3 horas antes de que finalizará la reunión de coordinación durante la DANA del 29 de octubre, para asistir a una entrega de premios de la patronal. Durante la gala, el barranco del Pollo ya había comenzado a desbordarse y se habían producido las primeras evacuaciones.

'La mirada crítica' ha accedido en exclusiva a las fotografías de la entrega de premios y también al documento que corrobora que no estaba en el CECOPI. Susana se conectó al CECOPI a las 17:00, realizó una llamada de 40 minutos y después desapareció. En el acto se la vio con rostro serio y muy pendiente del móvil. No se volvió a conectar hasta las 21:00, cuando las alertas ya habían sido enviadas a la población.

Lucas Marco, periodista de 'Eldiario.es': "La reunión del CECOPI se basaba básicamente en la presa de Forata"

Para abordar el tema, 'La mirada crítica' habla con Lucas Marco, periodista de 'Eldiario.es'. Lucas explica que la Confederación Hidrográfica del Júcar: "Antes de que se fuera a esa entrega de premios, lo que estaba avisando la Confederación Hidrográfica del Júcar era del escenario muy delicado de la presa de Forata, donde había un riesgo real de que, en un momento dado, incluso llegara a colapsar. La reunión del CECOPI se basaba básicamente en la presa de Forata".

Y añade sobre la gravedad de lo ocurrido: "Cuando empieza el CECOPI a las 17:00, la situación ya era bestial en toda la provincia de Valencia. Luego, lo que vino con el desbordamiento del barranco del Pollo fue ya una catástrofe, pero antes de las 17:00 la situación ya era muy grave. Cuando Camarero estaba en la gala, la televisión pública hacía directos con una reportera en el barranco del Pollo en Chiva y se veía que estaba todo inundado".