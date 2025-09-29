Sergio Delgado 29 SEP 2025 - 08:00h.

La administración avala al solicitante para que la entidad financiera pueda ofrecer un préstamo superior al habitual

Una experta en finanzas explica si merece la pena comprar una vivienda en 2025: "En ciertos casos puede ser más rentable que esperar"

Compartir







Acceder a la propiedad en la capital española se ha convertido en una tarea complicada para buena parte de la población. El principal obstáculo no suele estar en la capacidad de pagar la hipoteca mes a mes, sino en la entrada que exigen las entidades bancarias.

Ese desembolso inicial, que ronda el 20 % del valor del inmueble más los gastos de compraventa, deja fuera a muchos jóvenes y familias que sí cuentan con solvencia suficiente para afrontar los pagos posteriores.

En este contexto surge el programa Mi Primera Vivienda, una iniciativa de la Comunidad de Madrid diseñada para que quienes cumplen con las condiciones de solvencia puedan superar el problema del ahorro inicial.

Gracias a esta medida, se abre la puerta a la financiación de hasta el 95 % e incluso el 100 % del valor del inmueble, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa regional.

PUEDE INTERESARTE El problema de la vivienda también afecta a las inmobiliarias: buscan gente que quiera vender sus casas

Qué es el programa Mi Primera Vivienda

Este plan fue creado con un objetivo muy concreto: facilitar a personas solventes la posibilidad de comprar su primera casa en Madrid sin tener que contar con un capital elevado para la entrada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mientras que en una hipoteca convencional los bancos rara vez superan el 80 % de financiación, en este caso se permite acceder a préstamos más amplios, con la garantía del aval de la Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La orden más reciente, aprobada en mayo de 2025, confirmó la continuidad de los fondos destinados al programa y, además, reabrió el proceso para que más entidades bancarias puedan sumarse a la iniciativa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esto supone ampliar las opciones para los solicitantes y mejorar las condiciones de acceso, incrementando las posibilidades de que más madrileños puedan conseguir su primera vivienda.

Requisitos para acceder al programa Mi Primera Vivienda

El acceso a esta ayuda no es universal. Uno de los filtros principales es la edad: se exige ser mayor de 18 años y menor de 41 en el momento de presentar la solicitud. Sin embargo, también se contemplan excepciones, como el caso de familias numerosas o monoparentales en las que los progenitores superen esa edad, así como las personas que hayan tenido un hijo por nacimiento o adopción en el mismo año de la convocatoria.

Además, es obligatorio acreditar residencia legal e ininterrumpida en la Comunidad de Madrid durante al menos los dos años previos a la solicitud.

Otro requisito fundamental es que la vivienda adquirida se encuentre en territorio madrileño, que vaya a destinarse a residencia habitual y que no supere los 390.000 euros de precio de compraventa, excluyendo impuestos y gastos adicionales.

Cómo funciona el bono Mi Primera Vivienda

Es importante entender que no se trata de una ayuda económica directa. Lo que hace la administración es avalar al solicitante para que la entidad financiera pueda ofrecer un préstamo superior al habitual.

De este modo, en lugar de limitarse al 80 % del valor de tasación, la financiación puede alcanzar hasta el 95% o incluso llegar al 100%.

El resultado práctico es que los compradores no tienen que reunir decenas de miles de euros para la entrada.

Sin este programa, una familia necesitaría disponer de unos 60.000 o 70.000 euros en ahorros para poder optar a una vivienda media en Madrid, mientras que con la ayuda esa barrera desaparece, haciendo mucho más accesible el camino hacia la propiedad.

Documentación necesaria para la solicitud

El proceso exige presentar una serie de documentos junto con la solicitud formal en la entidad bancaria adherida.

DNI o la tarjeta de residencia

o la tarjeta de residencia Certificado de empadronamiento que acredite la permanencia en Madrid durante el tiempo exigido

que acredite la permanencia en Madrid durante el tiempo exigido Nota simple del Registro de la Propiedad acompañada de un certificado negativo del Catastro, que demuestran que el solicitante no es propietario de otra vivienda.

acompañada de un certificado negativo del Catastro, que demuestran que el solicitante no es propietario de otra vivienda. Contrato de arras o, al menos, un preacuerdo de compraventa que garantice la seriedad de la operación.

o, al menos, un que garantice la seriedad de la operación. Declaración responsable en la que el comprador se compromete a utilizar la vivienda como residencia habitual durante un mínimo de dos años.

en la que el comprador se compromete a utilizar la vivienda como residencia habitual durante un mínimo de dos años. En el caso de familias numerosas, monoparentales o con hijos nacidos o adoptados en el año de la solicitud, se deben adjuntar los certificados o títulos que lo acrediten.

Obligaciones de los beneficiarios de Mi Primera Vivienda

Quienes acceden al programa Mi Primera Vivienda deben cumplir con una serie de compromisos.

Residir en la casa adquirida como domicilio habitual y permanente durante al menos dos años. Este aspecto puede ser verificado por la administración mediante certificados de empadronamiento.

y permanente durante al menos dos años. Este aspecto puede ser verificado por la administración mediante certificados de empadronamiento. Si en algún momento cambian las circunstancias iniciales, el solicitante debe notificarlo a la entidad financiera de manera inmediata.

En caso de incumplir las condiciones, no solo se pierde el beneficio obtenido, sino que también se puede enfrentar a reclamaciones legales por los daños ocasionados.

Bancos adheridos al programa

El funcionamiento de la iniciativa depende de los acuerdos entre la Comunidad de Madrid y los bancos. Actualmente, las entidades que participan son

Caixabank

Banco Santander

Ibercaja

ING

Unicaja

Kutxabank

Abanca

Banco Sabadell

Con la última orden aprobada, se abrió nuevamente el plazo para que otras entidades se adhieran. Esto supone que en los próximos meses podría aumentar la lista de bancos disponibles, ampliando las posibilidades de negociación para los solicitantes y ofreciendo más alternativas para conseguir financiación en condiciones favorables.

El programa Mi Primera Vivienda representa una oportunidad para miles de madrileños que sueñan con tener casa propia.