Noelia Camacho 29 MAR 2026 - 18:34h.

El decreto de vivienda se ha convertido en la última esperanza ante el vencimiento de sus contratos de alquiler

Todo lo que debes saber para beneficiarte de las medidas sobre la prórroga del contrato de alquiler

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El futuro de miles de inquilinos en España está pendiente del decreto de vivienda aprobado por el Gobierno y que el Congreso deberá convalidar en las próximas semanas. Para muchos, esta norma se ha convertido en la última esperanza ante el vencimiento de sus contratos de alquiler.

Es el caso de varios vecinos de un edificio en Carabanchel, en Madrid, que se enfrentan a un posible desalojo después de que el inmueble haya sido adquirido por un fondo de inversión con intención de venderlo. Algunos llevan viviendo allí cerca de dos décadas y pagan en torno a 1.000 euros mensuales por pisos de dos dormitorios. Sus contratos expiran, en varios casos, a finales de junio.

El decreto podría afectar a cerca de tres millones de inquilinos en toda España

Ante esta situación, los residentes han optado por enviar un burofax a la propiedad para acogerse al nuevo decreto, siguiendo las recomendaciones del Sindicato de Inquilinos. Confían en que este paso les permita beneficiarse de las medidas de protección incluso en el caso de que la norma no salga adelante en el Congreso, siempre que la solicitud se haya realizado antes de la votación.

Historias como la de Gloria reflejan la incertidumbre que atraviesan: llegó a su vivienda hace 20 años y asegura que destina prácticamente todo su sueldo al alquiler. Ahora teme no tener alternativa si se ve obligada a abandonarla.

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El decreto podría afectar a cerca de tres millones de inquilinos en toda España, especialmente a aquellos con contratos en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027, que son quienes podrían acogerse a las nuevas medidas si finalmente entran en vigor. Mientras tanto, la incertidumbre marca el día a día de quienes esperan una decisión política que puede determinar su futuro inmediato.