José Rocamora 23 MAR 2026 - 15:58h.

Si inquilino y arrendatario firman la prórroga del contrato antes de que se vote en el Congreso podrán beneficiarse incluso si el decreto no es aprobado en la Cámara

Estas son las medidas del plan anticrisis para sobrevivir al alza de los precios por la guerra en Irán

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Sumar ha forzado dos medidas clave en materia de vivienda, que finalmente han sido incluidas en el paquete para paliar las consecuencias de la guerra en Irán. Por un lado una prórroga de dos años de los contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2027 y la otra, un tope a la actualización del 2%, también hasta finales de 2027, para proteger a los inquilinos durante este tiempo de la subida del IPC. El consejo de los expertos es que se solicite la prórroga y se firme antes de que se vote en el Congreso para que queden blindados, pase lo que pase en la Cámara.

Son más de un millón de contratos con 2,7 millones de inquilinos beneficiados por esta medida que ha llevado a un pulso entre Sumar y PSOE. La prórroga la debe solicitar el inquilino para que se mantengan los términos del contrato en vigor, pero ambas medidas forman parte de los dos decretos aprobados por el Gobierno, pero que tendrán que ser convalidados en el Congreso en los próximos 30 días. ¿Qué pasa si no sale adelante en la Cámara Baja?

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Si ambos decretos, que incluyen las medidas sobre el alquiler, no reciben el apoyo parlamentario dejarían de ser efectivas desde el momento en el que sean rechazadas en el Congreso. Y, por lo tanto, los más dos millones y medio de beneficiarios, según Consumo, que podrían disfrutar de esta tranquilidad sobre el precio del alquiler de su vivienda, durante estos dos años, no podrían hacerlo.

En caso de que hayan firmado estas semanas previas, porque así lo estipulaba el contrato entre inquilino y propietario de la vivienda, este derecho se considera blindado y no podrá ser anulado con carácter retroactivo pase lo que pase.

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Estas medidas son aplicables mientras el decreto esté en vigor y hasta que se vote en el Congreso el derecho queda blindado para quienes hayan firmado la renovación de su contrato de alquiler. Sin embargo, a los inquilinos que les toque firmar la renovación después de la votación, si el decreto no resulta apoyado por el PP, por ejemplo, no entraría en vigor y decaería.

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El plantón de Sumar fuerza un decreto con medidas para proteger a los inquilinos de la subida del IPC

El Gobierno aprobó el pasado viernes el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler, tras un tenso inicio del Consejo Extraordinario de Ministro, después de que los socios de Sumar se plantaran porque el PSOE había excluido, precisamente, estas dos medidas sobre vivienda.

El Real Decreto-ley 8/2026 permite a los inquilinos prorrogar su contrato de alquiler hasta 2 años adicionales, incluso después del plazo mínimo de cinco o siete años, previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre que el contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2027. Además, durante esta prórroga, el aumento de la renta queda limitado a un máximo del 2%. Las medidas, que afectan a casi tres millones de personas que viven en alquiler en España, están pendientes de la votación en el Congreso.

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La Asociaciones de Consumidores avisa a todos los arrendatarios, cuyos contratos de alquiler vencen a finales de 2027, que aprovechen este plazo para solicitarlo y así no estar a merced de su aprobación en el Congreso.