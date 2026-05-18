Blanca Agost 18 MAY 2026 - 16:29h.

Elena ha denunciado a inspección de trabajo su situación tras hacer públicas las imágenes

Montse y Jordi viven en su coche desde hace siete meses tras perder el piso de alquiler en Sabadell: ""Nunca había pensado que me podía pasar"

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MallorcaElena aceptó el trabajo en un hotel de Mallorca con alojamiento pero nunca se imaginó que acabaría en un cuarto de baño convertido en habitación. Y con olor a cañería incluido. Este solo es uno de los ejemplos de la precariedad de la vivienda: una cama al lado de la ducha y del váter.

"Esto es lo que se llama con alojamiento incluido", señala Elena en el vídeo. Ella lo ha denunciado a inspección de trabajo porque las imágenes hablan por sí solas. Lo que comenzó como una nueva oportunidad laboral, acabó siendo su peor pesadilla.

El caso de Juani, quien viajó de Granada a Ibiza para trabajar: "Es indignante"

Una situación similar le ocurrió a Juani. Ella se fue desde Granada a Ibiza a trabajar de camarera de piso en un hotel. Le prometieron alojamiento, pero en su caso tenía que pagarlo. Cuando llegó se encontró una situación inesperada. "Es que el vídeo lo dice todo. Es que vamos con mucha ilusión y cuando nos encontramos en esa situación, con esas condiciones, pues la verdad es que es indignante y el olor es insoportable", reconoce ella.

A los dos días, decidió volver a Granada y perder el dinero invertido en el vuelo. No suele ser lo habitual pero los sindicatos destacan que hay un aumento de este tipo de abusos en las islas españolas.