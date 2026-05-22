Javier Villanueva Blanca Agost 22 MAY 2026 - 21:32h.

Muchos jóvenes siguen denunciado la difícil situación de la vivienda por los precios desorbitados tanto del alquiler como en la compra

Menos del 20% de los jóvenes españoles han conseguido independizarse: "Incluso compartiéndola es inviable"

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Los precios de la vivienda siguen siendo desorbitados, tanto en el alquiler como para la compra y muchos jóvenes siguen denunciando que es un problema que sigue sin solucionarse y por el que no consiguen la manera de poder salir de la casa de los padres.

Los sueldos, aunque sean aceptables, no permiten cubrir todos los gastos que implica emanciparse, porque pagar un alquiler ya es gran parte de lo que ganan en un mes muchos de ellos, como Beatriz, que explica al equipo de Informativos Telecinco que "se me va todo el sueldo en un alquiler", sin contar los gastos extras.

Pero ella recibe la ayuda de sus padres y afirma ser una afortunada por ello, aunque tenga que compartir piso, ya es uno de los primeros pasos pese a que considere su futuro muy incierto porque sus gastos no le permiten ahorrar. Como ella también está Marc, un joven de 27 años que tiene un contrato fijo en su trabajo y un sueldo aceptable, pero que tiene que seguir viviendo con sus padres.

El caso de Marc, con contrato fijo y buen sueldo

"Al final es muy frustrante", encontrar trabajo y con buenas condiciones, pero que lo que se percibe no sea necesario para cubrir los gastos que implican vivir solo les genera mucha más incertidumbre de cómo hacer sus vidas independientemente de sus padres. "No podría acceder a una vivienda de alquiler, incluso compartiéndola es inviable", dice.

"Ya no es que no tengamos acceso a una vivienda, es que solo tenemos acceso a una habitación, es que estamos haciendo nuestra vida en una habitación, es que no tenemos salón porque el salón se ha convertido en otra habitación más que poder alquilar", explica Andrea Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España.

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Según los datos, la media española de edad con la que los jóvenes consiguen salir de sus casas es de 30 años y medio, pero no para de seguir subiendo y diferenciándose aún más del resto de países europeos.