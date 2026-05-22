Los jóvenes españoles ven cada vez más difícil independizarse de la casa de sus padres, ni alquilando, ni comprando

Los jóvenes españoles no pueden independizarse: para pagar el alquiler necesitarían el 99% de su sueldo

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El problema de la vivienda sigue siendo una cuenta pendiente para el Gobierno, pero lo es aún más para los jóvenes que quieren independizarse y se encuentran con una barrera de precios imposibles, ya sea en el alquiler o en la compra. Porque no solo hay que tener en cuenta el dinero que se iría en pagar la casa, sino los gastos extras dependiendo del caso de casa persona.

Los sueldos tampoco parecen ayudar mucho a solucionar este problema, porque jóvenes como Beatriz, no son capaces de afrontar los gastos mensuales por sí mismos, porque como asegura la joven, "se me va todo el sueldo en un alquiler", sin tener en cuenta la luz, la comida, el agua y la gasolina, por ejemplo.

Ella es uno de los pocos casos que ha conseguido vivir sola y salir de casa de sus padres, eso sí, contando con su ayuda y dice sentirse muy afortunada por ello: "He tenido muchísima suerte porque yo me he podido independizar, pero la mayoría de mis amigos es que siguen viviendo con sus padres".

Un futuro incierto para los pocos que han conseguido independizarse

Aunque no vive sola del todo, porque para pagar el alquiler comparte piso, sin saber cómo podrá afrontar el futuro con los mismos ingresos, pero con gastos que no paran de aumentar. Y como ella está la mayoría de los jóvenes españoles que siguen denunciando esta situación ante la precariedad de la vivienda

"Ya no es que no tengamos acceso a una vivienda, es que solo tenemos acceso a una habitación, es que estamos haciendo nuestra vida en una habitación, es que no tenemos salón porque el salón se ha convertido en otra habitación más que poder alquilar", explica Andrea Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España.

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La edad media en España es de 30 años y medio

Según los datos, la media española de edad con la que los jóvenes consiguen salir de sus casas es de 30 años y medio, pero no para de seguir subiendo y diferenciándose aún más del resto de países europeos. Esta imposibilidad genera en los jóvenes un sentimiento de frustración: "Al final todo el mundo yo creo que cuando llega a una edad, pues tiene ganas de volar o de irse de su casa", explica Marc, un joven de 26 años que sigue viviendo con sus padres porque no puede independizarse.

El joven tiene un trabajo fijo y un sueldo aceptable, pero confiesa al equipo de Informativos Telecinco, que aún con todo a su favor, no podría acceder a una vivienda de alquiler, "incluso compartiéndola es inviable". Menos del 20% de los jóvenes que ha logrado emanciparse viven solos