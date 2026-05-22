El precio medio del alquiler de un piso en España supone el 98,7% del salario medio de una persona joven

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El 85,5% de jóvenes de entre 16 y 29 años en España vive con sus padres. Los datos del Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) revelan que para independizarse necesitarían pagar el 98,7% de su salario, porque el precio medio de un alquiler alcanza los 1.176 euros mensuales. El nivel educativo y el empleo no garantizan emancipación ni estabilidad, según explican los responsables de este informe.

Un total de 6,3 millones de jóvenes siguen en casa de sus padres, sobre todo por el "obstáculo" que supone el acceso a la vivienda en un país donde la tasa de emancipación juvenil ha caído a su nivel más bajo desde que hay registros: solo un 14,5% de los jóvenes ha logrado independizarse en el 2025, lo que supone 48.513 menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes.

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Además, destaca que la edad estimada para poder independizarse alcanza ya los 30,2 años, superando el umbral estadístico de la juventud. Por tramos, entre los 16 y los 24 años se han independizado el 4,5%, 216.959 personas. Mientras, entre los 25 y 29, lo han hecho el 33,1%, 853.159 jóvenes. En total, el número total de los que han viven fuera del hogar alcanza 1.070.119.

El mercado laboral juvenil ha mostrado mejoras, pero no han sido suficientes para compensar el encarecimiento de la vivienda. El salario mediano de la juventud asalariada creció un 1,7% interanual y el paro juvenil cayó hasta el 17,2%, su nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión.

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La vivienda, a precios imposibles: tanto la de alquiler o de compra

El "principal obstáculo" para los jóvenes para el acceso a la vivienda sigue siendo el precio medio del alquiler, que alcanza los 1.176 euros mensuales, una cifra que equivale al 98,7% del salario medio de una persona joven.

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En esta misma línea, el precio medio de la vivienda libre llegó a 223.000 euros, un 13,1% más que el año anterior. Para afrontar únicamente la entrada de una vivienda, estimada en unos 66.900 euros, una persona joven tendría que ahorrar íntegramente su salario durante casi cinco años.

El Consejo de la Juventud de España asegura que esta situación desplaza "cada vez más" el acceso a la vivienda desde el esfuerzo individual hacia la capacidad económica familiar, "consolidando profundas desigualdades de origen entre quienes pueden emanciparse y quienes no".

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En este contexto, el estudio señala que el alquiler es la opción mayoritaria entre quienes logran emanciparse. El 55% de los jóvenes emancipados vive de alquiler y aumenta el número de quienes comparten piso, el 33% del total, mientras que el 19,7% consigue vivir solo.

El ente advierte de la precariedad laboral y social entre la juventud. Así, revela que el 33% de los jóvenes ocupados trabaja a tiempo parcial, una situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, el 29,3% de la población joven se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.

Además, el Observatorio apunta que el nivel educativo y el empleo ya no garantizan emancipación ni estabilidad. Aunque el 31,4% de las personas jóvenes cuenta con estudios superiores, la tasa de emancipación entre quienes han cursado educación universitaria alcanza el 20,4%. A ello se suma un elevado nivel de sobrecualificación, que afecta al 39% de la juventud ocupada, así como el hecho de que un 15,1% compatibiliza estudios y trabajo simultáneamente.

El Consejo advierte de que "la vivienda ha dejado de funcionar como un elemento de estabilidad y autonomía para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil". Del mismo modo, avisa que "tener empleo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente ni mantener unas condiciones materiales dignas porque la vivienda está engullendo toda posibilidad de prosperar y quebrando la relación clásica entre trabajo y proyecto de vida".

Las organizaciones reclaman que el acceso a la vivienda sea una prioridad politica

El informe revela que la situación actual requiere una intervención pública "sostenida y estructural" que sitúe el acceso a la vivienda como una "prioridad política". La entidad reclama medidas capaces de ampliar el parque público de vivienda, regular efectivamente el mercado del alquiler y garantizar que las políticas públicas de vivienda respondan a las "necesidades reales" de la juventud.

"El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal eje de desigualdad entre las personas jóvenes. Hoy, incluso quienes trabajan o logran emanciparse continúan expuestos a situaciones de pobreza y sobreendeudamiento. Ya ni siquiera estamos hablando de que la vivienda dificulte la emancipación, sino que el problema está siendo tan grave hasta el punto de estar empobreciendo a toda una generación", asegura la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González.