Las medidas se enfocarán a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler

El problema de la vivienda 15 años después del 15M: convocan una manifestación para reclamar medidas al Gobierno

Compartir







La ministra Portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno de coalición ha acordado llevar a aprobación durante el mes de julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que, entre otras medidas, recoge un IVA del 21% para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

"Se trata de un texto ambicioso y transversal" que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas estarán estructuradas en dos bloques

Las medidas se estructurarán en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y otras medidas para movilizar vivienda asequible. Este bloque incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

El segundo bloque se orienta a movilizar vivienda asequible e incluye, entre otros, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa.

PUEDE INTERESARTE Segovia encabeza la subida del precio de la vivienda por la huida de los compradores de las grandes ciudades

El Gobierno está trabajando en un real decreto que incluirá propuestas "apoyadas por las distintas fuerzas políticas" a lo largo de la legislatura "para que todos puedan vivir en paz", según ha señalado Saiz. La ministra ha resaltado que un problema como el de la vivienda "solo se puede resolver desde el acuerdo".